Irã dá a entender que país não responderá ao revide de Israel

O Exército do Irã deu a entender nesta sexta-feira (19) que não responderá ao ataque de drones que sofreu nesta quinta-feira (18), supostamente lançado por Israel. A agência de notícias local Fars especificou que um som de “três explosões” ocorreu perto da base aérea de Shekari, ao norte de Isfahan, em meio a relatos dos Estados Unidos de que Israel havia atacado com mísseis.

Quando questionado pela agência iraniana Defa Press, especializada em Defesa, se o Irã responderá ao revide israelense, o comandante-em-chefe do Exército iraniano, o general de divisão Abdul Rahim Mousavi, declarou que “a resposta do Irã já foi vista”, em uma aparente alusão ao ataque do último sábado (13) a Israel.

As autoridades militares iranianas confirmaram que ocorreu esta manhã um ataque de drones na província central de Isfahan, que abriga centros de produção de mísseis e instalações nucleares. O Irã negou que tenha havido um ataque com mísseis contra o país e garantiu que as defesas aéreas derrubaram vários drones.

– Não há relatos de um ataque com mísseis por enquanto – destacou o porta-voz da Agência Espacial do Irã, Hossein Dalirian, em sua conta na rede social X.

Dalirian detalhou ainda que as defesas aéreas do país abateram “três microdrones”. A televisão estatal relatou que os equipamentos vieram de dentro do país, algo que já aconteceu no passado, o último caso conhecido em abril de 2023, quando um complexo militar foi atacado com três drones em Isfahan.

SEM CONFIRMAÇÕES DE ISRAEL OU DOS EUA

Nem o governo israelense nem o Pentágono dos Estados Unidos reconheceram oficialmente a operação. No entanto, uma fonte oficial israelense confirmou ao jornal The Washington Post o ataque aéreo que seu Exército realizou dentro do Irã, em retaliação ao bombardeio iraniano contra Israel no último sábado.

Em meio à confusão sobre o que estava acontecendo, as autoridades de aviação do Irã suspenderam os voos em Teerã, Shiraz e Isfahan, onde as viagens foram retomadas horas depois. Por sua vez, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou nesta sexta (19) que não foram causados ​​quaisquer danos às instalações nucleares do Irã após o ataque contra o centro do país.

O Irã lançou um ataque com mais de 300 mísseis e drones contra Israel no último sábado. Desde então, Israel havia prometido retaliar esse ataque sem precedentes.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Abedin Taherkenareh