Seduc disponibiliza sistema de consulta do bônus do Ideb para servidores da rede estadual

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), disponibilizou, para os servidores da rede pública estadual, um sistema próprio de consulta do bônus do programa “Escola que Transforma”, que reconhece e valoriza os profissionais da educação que atingiram as metas estabelecidas pela Seduc no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 com até 3,5 salários. Com o sistema, os servidores podem consultar o valor total do repasse e as parcelas já pagas e pendentes. CONSULTE AQUI!

Neste ano, a educação paraense ficou marcada como a que mais cresceu na história do (Ideb) no Brasil, saindo da 26ª lugar para a 6ª colocação entre as redes estaduais brasileiras. Com o resultado expressivo, o Governo do Estado, por meio da Seduc, reconheceu os servidores da rede pública estadual com o maior programa de bonificação de servidores, o “Escola que Transforma”, responsável por reconhecer em até 3,5 salários os profissionais da educação que atingiram as metas estabelecidas pela Seduc no Ideb de 2023. O valor total de investimento é superior a R$373 milhões. A primeira parcela do reconhecimento foi transferida no dia 15 de outubro, as demais serão repassadas na folha de pagamento dos meses subsequentes.

“O marco histórico do Pará no Ideb é resultante de um trabalho conjunto e contínuo de todos os nossos servidores, estudantes e famílias. Nossas equipes trabalharam incansavelmente para recompor a aprendizagem dos nossos estudantes, realizando busca ativa e uma série de outras ações fundamentais que contribuíram para esse momento. O Escola que Transforma nada mais é que um reconhecimento da atuação dos nossos servidores e uma valorização expressiva para cada um deles, independentemente da posição que ocupam. Ainda temos muito pela frente, mas precisamos comemorar os ótimos resultados e a certeza de que a educação do Pará é a que mais cresce no Brasil”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Como acessar – Os servidores da rede estadual de ensino podem acessar o sistema através desse link: bit.ly/ConsultaEscolaQueTransformaPara. Para servidores ativos, o acesso é realizado com o mesmo login (matrícula sem vínculo) e senha do Portal do Servidor. Já os servidores inativos, na página de login, devem selecionar a opção “solicitar acesso para beneficiários inativos” e em seguida preencher informações pessoais como: CPF, data de nascimento e um e-mail válido. A confirmação chegará pelo e-mail disponibilizado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos