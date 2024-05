Equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro cancela todos os eventos para o mês de maio

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos agendados para o mês de maio após ser internado em São Paulo na noite da última segunda-feira, 6. Até então, estavam previstas viagens ao Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte até o final do mês. Desde fevereiro deste ano, o ex-presidente já visitou dezenas de cidades brasileiras.

Em um vídeo divulgado ontem, terça-feira, 7, Bolsonaro aparece caminhando pelos corredores do Hospital Vila Nova Star, localizado na zona sul da capital paulista, e conversando com pacientes. Ele foi transferido às pressas de Manaus, onde estava cumprindo compromissos políticos, para São Paulo após apresentar um quadro de obstrução intestinal e erisipela, uma infecção de pele.

Segundo o advogado e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, Bolsonaro passou bem durante a noite e continuará realizando exames.

Inicialmente, os sintomas de Bolsonaro estavam relacionados apenas à erisipela, e a equipe médica em Manaus considerou transferi-lo para um hospital em Brasília. No entanto, a decisão foi pela transferência para São Paulo após o ex-presidente sentir um forte desconforto intestinal nas primeiras horas da segunda-feira, 6.

“O presidente segue estável, hoje caminhou no hospital, para prevenir outras intercorrências, e a transferência dele é para que ele mantenha o tratamento com antibiótico venoso, mais próximo da família também”, declarou um dos médicos do Hospital Santa Júlia, em Manaus.

Desde que sofreu um atentado com faca durante a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro passa por exames regulares e já se submeteu a pelo menos cinco cirurgias para tratar problemas decorrentes do ataque. A última cirurgia ocorreu em setembro do ano passado para corrigir uma hérnia de hiato, procedimento realizado na porção superior do estômago para lidar com um quadro de refluxo Imagem: Divulgação