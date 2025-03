Semas capacita agentes do Programa Territórios Sustentáveis do Marajó

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas, promoveu, em Belém, no período de 24 a 28 de março, o 3º ciclo de capacitação para agentes públicos do programa Territórios Sustentáveis no Marajó (TS Marajó). O curso teve a participação de 14 técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura dos municípios de Breves, Portel e Melgaço.

A capacitação treinou agentes públicos nas etapas de retificação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), continuando o engajamento dos produtores da agricultura familiar no TS. Tiago Peniche, gerente do programa Territórios Sustentáveis da Semas, afirma que a capacitação teve como objetivo treinar os agentes públicos nas etapas de retificação de CAR.

O curso promoveu a utilização do software específico, noções de sensoriamento remoto, geoprocessamento, utilização do módulo de cadastro e central de comunicação do SICAR, para o avanço da regularização ambiental dos imóveis rurais e para a implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs).

A capacitação também proporcionou aos técnicos o aprendizado de uma nova ferramenta para inscrição de produtores rurais no programa: a plataforma Territórios Sustentáveis. A plataforma tem um espaço para a governança público-privada que permite conectar e integrar as ações dos setores públicos, privado, terceiro setor e sociedade civil. A intenção é dar escala e efetividade às iniciativas de desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono no Pará.

Fernanda Reis, engenheira florestal da Secretaria Municipal de Agricultura de Breves explica que “participar do terceiro ciclo de capacitação do programa Territórios Sustentáveis foi uma experiência enriquecedora, onde aprofundamos os conhecimentos sobre a vetorização da cobertura do solo, retificação do Car e o uso do Sicar”.

“Além disso, as atividades práticas nos permitiram vivenciar os desafios reais do trabalho técnico, foram indispensáveis para nos preparar tecnicamente e nos dar confiança para atuar nos municípios, foi importante compreender como essas ações contribuem para a sustentabilidade e o desenvolvimento dos territórios, sem dúvida, essa capacitação fortalece nossa atuação e contribui com o desenvolvimento sustentável das regiões onde o programa irá atuar”, disse Fernanda.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias