Senado isenta do IR quem ganha até 2 salários mínimos

Nesta quarta-feira (17), o Senado aprovou um projeto de lei (PL) que estabelece a isenção de imposto de renda (IRPF) para quem ganha até dois salários mínimos. O texto foi aprovado em votação simbólica e segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PL define isenção de IR para todo mundo que ganhar até R$ 2.824. A medida, no entanto, já está em vigor desde fevereiro após Lula assinar uma Medida Provisória sobre o tema. Uma das promessas de campanha do petista é isentar do imposto todos que ganham até R$ 5 mil.

Durante a tramitação na Casa, alguns senadores apresentaram emendas para determinar que a isenção fosse dada a quem ganhasse até três salários mínimos. O Senado, no entanto, rejeitou os destaques.

Fonte: Pleno News/ Foto: Ana Volpe/ Senado