Olímpiadas: Equatorial Pará orienta sobre compra de aparelhos de TV para acompanhar o maior evento esportivo do mundo

Com a chegada dos Jogos Olímpicos, um período em que o consumo e compra de eletrônicos, como TVs, aumenta significativamente, a Equatorial Pará orienta os clientes sobre a importância da economia de energia e destaca os melhores tipos de aparelho para o uso mais eficiente.

Ao escolher comprar uma nova TV, o consumidor deve considerar não apenas o tamanho da tela, mas também o tipo de tecnologia utilizada. As de LED e OLED são opções mais eficientes em relação ao consumo. Embora possam ter um investimento maior, o impacto positivo na economia de energia no final do mês é significativo.

Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, também pontua uma outra dica importante em relação aos eletrodomésticos: a observação do selo Procel.

“Aparelhos instalados ou usados de maneira incorreta podem causar desperdício de energia elétrica e até provocar acidentes. Portanto escolher bem e saber usá-los é fundamental. Ao comprar um novo equipamento elétrico, por exemplo, é importante observar o selo Procel do produto, pois os avaliados com selo A são mais econômicos e eficientes energeticamente”, comenta.

Vale ressaltar, também, que, em média, a televisão é responsável por 15% do valor da conta. Por isso, é importante desligar o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evitar dormir com a TV ligada. O indicado é programar para desligar automaticamente.

Imagem: Divulgação