Sesma e Sespa atualizam situação da Mpox no Pará e reforçam que não há surto

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) realizaram, nesta segunda-feira (28), uma coletiva de imprensa para apresentar o cenário da Mpox no Estado. O encontro aconteceu na sede da Sespa, em Belém, e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Romulo Nina, e do secretário adjunto de Gestão da Política de Saúde, Sipriano Ferraz.

Durante a coletiva, os representantes das secretarias reforçaram que não há surto da doença no Pará e que os casos identificados não têm relação entre si. Até o dia 23 de abril de 2025, foram confirmados 19 casos de Mpox no Estado: 14 em Belém, 3 em Ananindeua, 1 em Marituba e 1 caso importado de outro Estado.

As autoridades de saúde também informaram que foram registrados dois óbitos de pacientes diagnosticados com Mpox. Segundo a Sesma e a Sespa, ambos os pacientes tinham comorbidades, o que elevou o risco de complicações.

A Sesma e a Sespa seguem monitorando a situação e reforçam a importância da prevenção e da informação correta para a população. Para mais informações, o contato da pauta é Mauro Neto, pelo número (91) 98826-0537

Imagem: Portal Sespa