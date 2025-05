Moda, poder e identidade: os grandes momentos do Met Gala 2025 que pararam Nova York

Rihanna anuncia gravidez, Madonna surpreende ao aparecer sem aviso, e Diana Ross emociona com look em homenagem à família

Na noite do dia 5 de maio, o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, foi palco de mais uma edição memorável do Met Gala o evento mais aguardado do calendário fashion global. Com o tema “Feito sob Medida para Você”, em diálogo com a exposição “Superfine: Tailoring Black Style” (Superfino: A Alfaiataria do Estilo Negro), a noite foi uma verdadeira celebração da estética Black dandy, da resistência e da sofisticação das comunidades afrodescendentes por meio da moda.

A curadoria impecável de Anna Wintour ao lado dos co-presidentes Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Colman Domingo e LeBron James (presidente honorário) garantiu que a edição de 2025 fosse não apenas glamourosa, mas também carregada de simbolismo cultural e representatividade.

Tapete vermelho: quando a moda encontra a emoção

A passarela do Met Gala deste ano foi marcada por aparições de peso que emocionaram o público e viralizaram nas redes sociais. Três nomes dominaram os holofotes:

Diana Ross, lenda da música e ícone fashion, surgiu ao lado do filho Evan Ross com um look assinado por Ugo Mozie. A capa prateada bordada com os nomes de seus descendentes foi um dos momentos mais emocionantes da noite.

Madonna, que não havia confirmado presença, fez uma entrada triunfal usando um visual dramático com referências à realeza do Harlem, arrancando aplausos e flashes.

Rihanna, sempre rainha do Met, revelou sua terceira gravidez em um vestido exclusivo de Marc Jacobs, reafirmando seu status como ícone da moda contemporânea.

Outras estrelas como Lauryn Hill (estreando no evento com um terno amarelo vibrante), Lady Gaga, Zendaya, Shakira, Bad Bunny, Anitta, Nicki Minaj, Lana Del Rey, Doechii, Selena Gomez, Cynthia Erivo e Ariana DeBose também marcaram presença com looks que dialogavam com o tema, mesclando alfaiataria clássica e toques de ousadia contemporânea.

Glamour na moda masculina: os destaques entre os homens no Met Gala 2025

Pela segunda vez, a ala masculina ganhou um protagonismo ainda mais evidente e com razão. O tema deste ano resgatou o dandismo negro, movimento cultural marcado pela elegância como forma de afirmação identitária. Nada de produções básicas: os homens entregaram autenticidade, história e estilo.

Lewis Hamilton, um dos co-anfitriões da noite, apostou no visual monocromático com um look branco dos pés à cabeça. Colman Domingo escolheu uma capa azul plissada e, por baixo, um terno preto e branco com mix de poás e xadrez uma composição ousada e cheia de personalidade. A$AP Rocky preferiu um caminho mais clássico, com um terno elegante acompanhado por um casaco de sobreposição imponente.

Usher brilhou com smoking clássico, enriquecido por um cachecol branco que trouxe um toque refinado à produção. Já Raúl Domingo fugiu do comum com um conjunto azul marinho cintilante, em corte de sobretudo. Babyface também surpreendeu com estampa xadrez e óculos escuros estilosos.

Adrien Brody seguiu a linha temática à risca com alfaiataria clássica e um sobretudo longo até os tornozelos. Pharrell Williams, também co-anfitrião, escolheu um blazer-casaco cinza de corte preciso, com múltiplos botões minimalista e marcante. Por fim, Jeremy O’Harris ousou nas cores e no design, usando camisa e calça brancas com gravata azul marinho e fraque no mesmo tom.

Kylie Jenner: sensualidade e estrutura em um look da Ferragamo

Um dos destaques da noite foi Kylie Jenner, que apostou em um vestido feito sob medida da Ferragamo, criado por Maximilian Davis. O corset de tule, a maxifenda e a capa de cetim formaram um visual sensual, sofisticado e perfeitamente alinhado ao tema. O clã Kardashian-Jenner também foi representado por Kendall Jenner e Kim Kardashian, ambas com produções de impacto.

Beleza em foco: blush marcado, boca escura e pele iluminada

A maquiagem também acompanhou o discurso da noite, exaltando a beleza negra com autenticidade e poder. Segundo o maquiador Beto Ramos, as quatro principais tendências vistas no tapete foram:

Blush marcado: aplicado generosamente nas maçãs e têmporas, criando efeito de contorno natural destaque para Zendaya e Sabrina Carpenter.

Olhos delineados: como o de Megan Thee Stallion, que apostou em um traço que valorizou o formato de seus olhos.

Lábios escuros e terrosos: marrom, vinho e ameixa ganharam força, com ombré lips e acabamento gloss Lupita Nyong’o e Doechii brilharam nessa estética.

Pele naturalmente iluminada: a tendência do glow suave, com bases leves e iluminadores sutis, foi adotada por nomes como Hailey Bieber, Kylie Jenner e Lizzo.

O impacto cultural do tema “Superfine: Tailoring Black Style”

A exposição do Costume Institute traça a evolução da alfaiataria negra desde o século XVIII, destacando como a moda se tornou ferramenta de resistência, afirmação e criatividade para homens e mulheres negros. Em vez de apenas roupas, os trajes apresentados tanto na mostra quanto no tapete vermelho carregam histórias de ancestralidade, orgulho e reinvenção.

Um Met Gala para a história

A edição de 2025 do Met Gala entrou para a história ao aliar arte, moda e ativismo em uma narrativa que coloca a cultura negra no centro da celebração. Com momentos icônicos e uma proposta curatorial relevante, o evento reafirmou seu papel como vitrine máxima da criatividade e da transformação social por meio do vestir.

Por: Thays Garcia

Imagem: Reprodução internet

