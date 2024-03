Bolsonaro tem 48 horas para dar explicações sobre visita à Embaixada da Hungria, decide Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um prazo de 48 horas para esclarecer sua visita à embaixada da Hungria em Brasília, determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A permanência de Bolsonaro na embaixada, ocorrida entre os dias 12 e 14 de fevereiro, veio à tona após reportagem do jornal americano “The New York Times”.

Quatro dias após ter seu passaporte retido pela Polícia Federal em 8 de fevereiro, Bolsonaro foi flagrado aguardando para entrar nas instalações da Embaixada da Hungria, acompanhado por dois seguranças, conforme evidenciado por imagens de câmeras de segurança do local.

Segundo o “New York Times”, a presença de Bolsonaro na embaixada sugere uma tentativa de fortalecer laços com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, conhecido por sua liderança de direita.

Um funcionário da embaixada confirmou os planos de receber Bolsonaro no local, relatando que, por volta das 21h34 do dia 12, um veículo preto chegou ao portão da embaixada, com Bolsonaro e outros dois homens, possivelmente seguranças. O embaixador Miklós Halmai abriu o portão e os conduziu para dentro.

Após breves conversas, Bolsonaro e os acompanhantes foram levados ao interior da embaixada. Durante duas horas seguintes, houve uma movimentação de funcionários levando itens como roupas de cama e água para uma área do edifício onde havia dois apartamentos de hóspedes. A permanência de Bolsonaro na embaixada será alvo de investigação pela Polícia Federal, visto que, mesmo sendo alvo de investigações no STF, não poderia ser preso em território estrangeiro. A defesa de Bolsonaro confirmou sua estadia na embaixada com o intuito de manter contatos com autoridades do país, ressaltando o bom relacionamento com o primeiro-ministro Viktor Orbán.

