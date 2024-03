Jatinho levando Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane nos motores durante voo

O cantor Xand Avião e o artista Zé Vaqueiro passaram por um susto na manhã de sexta-feira, 1º de março, quando o jatinho que os transportava sofreu uma pane em ambos os motores durante um voo de Brasília para Fortaleza. A assessoria de imprensa de Xand confirmou a situação ao Estadão, ressaltando que o piloto declarou emergência à torre de controle e ao Cenipa, órgão responsável por acidentes aéreos.

O comunicado da equipe de Xand informou que oito pessoas estavam a bordo e que todas passam bem. O avião, após o pouso, foi encaminhado para perícia. O Cenipa confirmou a investigação do ocorrido, ressaltando que os investigadores estão empenhados em apurar os fatos e os possíveis fatores contribuintes.

Os cantores usaram suas redes sociais para tranquilizar os fãs após o episódio tenso. Zé Vaqueiro publicou um story no Instagram, relatando os momentos de tensão e agradecendo a Deus pela segurança de todos. Xand, por sua vez, compartilhou uma imagem de Nossa Senhora e expressou gratidão por estar em casa, sem detalhar diretamente o incidente.

No sábado, 2, Xand Avião usou seu perfil no Instagram para oferecer mais informações sobre o incidente. Ele relatou que o avião sofreu uma queda brusca devido ao congelamento do combustível nas asas, resultando na paralisação de ambos os motores. O cantor enfatizou que o pouso de emergência em Crateús, no Ceará, foi essencial para garantir a segurança de todos a bordo.

“Estamos aqui contando a história, graças a Deus. Foi um susto muito grande, ontem passei o dia meio em choque, depois que a ficha veio cair”, afirmou Xand Avião.

Com informações da coluna Entretê do Terra e Estadão.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Luciana Prezia/Estadão e Globo/Divulgação / Estadão