Soure, na Ilha do Marajó, recebe segunda fase da XIII Edição dos Jogos Aberto do Pará

A XIII edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), promovida pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), começou, na quarta-feira, 10, com a segunda fase da regional Marajó II, no município de Soure, na ilha do Marajó. A regional engloba 524 atletas dos municípios de Soure, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras e Muaná, e abrange as modalidades de Voleibol, Futsal, Futebol de Areia, Handebol e Tênis de Mesa. O evento de abertura aconteceu, às 19h, no Ginásio Abel Nunes Figueiredo, localizado na 5ª Rua, no bairro Centro.

O secretário em exercício Fabiano Scherer, ressaltou a importância dos Jogos Abertos do Pará. “O governo do Pará, por meio da Seel, trabalha neste fomento ao esporte paraense aos nossos atletas da capital e do interior do estado, e o Joapa, oportuniza esse momento de integração e socialização cultural através do esporte”, disse o secretário.

Os Jogos Abertos do Pará incentivam o esporte amador entre os jovens. Em 2023, foram realizadas oito etapas, reunindo mais de 750 atletas em cada fase, e 6.960 atletas na etapa estadual, que ocorreu em Belém.

A coordenadora da segunda fase regional Marajó II, Kátia Rocha, destacou a importância dos Joapa, no fortalecimento do esporte paraense. “A realização dos Jogos Abertos do Pará representa o fortalecimento do esporte paraense. A cada edição realizada, o que se observa é que os municípios têm se preparado melhor em relação à qualidade técnica dos atletas”, disse a coordenadora da regional do Marajó II.

CONGRESSO TÉCNICO

O Congresso Técnico foi realizado na tarde de ontem para os chefes das delegações dos municípios representantes das modalidades, além da apresentação dos árbitros que falaram um pouco das regras de cada modalidade para os presentes.

Imagens e texto: Jessé Lima/Seel