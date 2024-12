STF mantém Moraes como relator de investigação contra Bolsonaro

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter Alexandre de Moraes como relator do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Com isso, o placar final do julgamento foi de 9 a 1. Entre os indiciados está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apenas o ministro André Mendonça voltou a favor do pedido da defesa de Bolsonaro.

A defesa do líder conservador apontava conflito de interesses para tentar excluir Moraes do comando do caso, indicando que ele seria parte ou diretamente interessado no caso. Além de Nunes Marques, votaram contra o pedido o relator, ministro Luís Roberto Barroso, e os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Jair Bolsonaro foi indiciado, até aqui, em três investigações que tramitam no âmbito do STF. Além da suposta organização de um golpe para impedir a posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele também é acusado pela PF pela suposta apropriação indevida de joias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita e por uma suposta fraude em cartões de vacina a seu benefício e de seus aliados.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF