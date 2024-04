Suspeita de ajudar ex-fugitivos de Mossoró é presa no Ceará

Uma mulher de 21 anos foi presa nesta sexta-feira (26), suspeita de ajudar os ex-fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, do Rio Grande do Norte. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta sexta-feira (26), pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco-CE).

A participação da mulher foi confirmada por meio de objetos apreendidos pelos investigadores em uma ação realizada em 22 de fevereiro. Na ocasião, foram apreendidos 24kgs de maconha, uma pistola e munições em uma casa na cidade de Aquiraz, no Ceará, onde os suspeitos teriam estado.

De acordo com a CNN, a mulher já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Primeiros prisioneiros a escaparem de uma penitenciária de segurança máxima, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, foram recapturados em Marabá (PA), no último dia 4, após 50 dias longe da prisão.

A operação que resultou na prisão da dupla envolveu o monitoramento de três veículos que teriam acobertado a fuga. A prisão de um dos foragidos foi feita pela Polícia Federal (PF) e a outra foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A cidade de Marabá, onde eles foram achados, fica a 1.600 quilômetros de distância de Mossoró.

