AO VIVO | PAYSANDU X BOTAFOGO (SP) – ATHLETIC x REMO – CAMPEONATO BRASILEIRO – 27.04.24

Na tarde deste sábado (27), Paysandu e Botafogo entram em campo no Estádio do Mangueirão, em Belém, às 17h. A partida é pela segunda rodada da Série B do Brasileiro.

Após uma estreia dolorosa com a derrota de 2 a 0 para o Santos, na primeira rodada do campeonato na Vila Belmiro, o Paysandu precisa reagir para tentar ganhar uns pontos na tabela e assim sair da 19ª colocação.

Já o seu adversário vem de um empate de 1 a 1 com o América-MG no jogo de estreia na série B, em Ribeirão Preto (SP). O Botafogo nas vezes que enfrentou o Paysandu, o Pantera jamais venceu, são três derrotas e um empate.

Athletic x Remo

Na noite deste sábado(27) tem Campeonato Brasileiro Série C, o Athletic recebe o Remo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, Minas Gerais. A partida é valida pela segunda rodada da competição.

O Athletic vem de uma vitória de 4 a 0 contra o Caxias, a goleada foi na primeira rodada da competição, no Rio Grande do Sul. Com o placar positivo, o time lidera a competição.

Já o Clube do Remo, vem de uma derrota de 2 a 1 contra o Volta Redonda dentro de casa. O Leão precisa reagir para conseguir conquistar o seus primeiros três pontos no Campeonato.