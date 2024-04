Nikolas quer saber quem custeou viagem de ministros a Londres

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou suas redes sociais neste sábado (27) para dar publicidade à solicitação que fez “via Lei de Acesso à Informações” para apurar “se os gastos para a viagem dos ministros do STF [Supremo Tribunal Federal], STJ [Superior Tribunal de Justiça] e TSE [Tribunal Superior Eleitoral] juntos dos ministros e aliados de Lula a um evento em Londres” foram financiados com dinheiro público.

Os magistrados estiveram presentes no 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres.

– Solicitarei via Lei de Acesso à Informações se os gastos para a viagem dos ministros do STF, STJ e TSE juntos dos ministros e aliados de Lula a um evento em Londres foram arcadas com dinheiro público. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Tofolli, Benedito Gonçalves se juntaram aos ministros Ricardo Lewandowski, Jorge Messias e Andrei Rodrigues (Diretor-Geral da Polícia Federal) em um evento jurídico em Londres.

Nikolas deixou clara sua preocupação em buscar tais informações:

– Precisamos de transparência e o real motivo dessa viagem e desses encontros.

O grupo Voto, organizador do evento, não permitiu a entrada da imprensa no evento, que reúne autoridades do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, e empresários brasileiros.

O evento iniciou na última quarta-feira (24) e terminou nesta sexta-feira (26), com debates e apresentações.

Fonte: Pleno News/ Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados