Tarcísio cita “justiça” ao defender prisão domiciliar para Bolsonaro

Governador usou aniversário de Jair Bolsonaro para reforçar pedido de retorno do ex-presidente para casa

Da CNN Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu neste sábado (21) que seja concedida prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o caso é uma “questão de justiça”.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, sob custódia policial. Preso desde novembro do ano passado, ele foi transferido após apresentar um quadro de pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. O ex-presidente está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e segue sendo acompanhado por equipes médicas. Segundo boletim divulgado na sexta-feira (20), apresenta boa evolução clínica, mantém suporte intensivo, mas ainda não há previsão de alta.

Em publicação nas redes sociais celebrando o aniversário de 71 anos de Bolsonaro, Tarcísio escreveu: “Hoje é o aniversário de um grande líder, alguém que sempre procurou fazer a diferença, que lutou e continua lutando por valores importantes, como a família, a liberdade, a fé e pelo nosso país.”

Ele também declarou que deseja “um feliz aniversário ao nosso presidente Bolsonaro. Como tantas pessoas de bem por todo o Brasil, minhas orações estão voltadas para a sua plena recuperação”.

Ao defender a volta para casa, afirmou: “Me somo a milhões de brasileiros que aguardam, com esperança, a sua volta para casa. Isso não é apenas um apelo humanitário por alguém que precisa de cuidados, mas, acima de tudo, uma questão de justiça.”

“Conheço de perto a sua força, a sua fé e a sua coragem. Tenho certeza de que, muito em breve, ele estará bem e fortalecido outra vez. Parabéns, presidente! Estamos com o senhor”, completou.

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