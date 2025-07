Terminam sexta (11) as inscrições para voluntários na COP 30 em Belém

Falta pouco para encerrar o prazo de inscrição no Programa de Voluntariado da COP 30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. Jovens de 16 e 17 anos da região metropolitana da capital paraense também podem participar, desde que tenham autorização dos pais ou responsáveis.

As inscrições vão até esta sexta-feira (11) e podem ser feitas pelo site voluntarioscop30.pa.gov.br. Ao todo, serão 400 vagas para a etapa de capacitação. A lista preliminar dos selecionados sai no dia 17 de julho, e o resultado final será divulgado em 18 de setembro.

O programa inclui um curso com 120 horas de formação e busca pessoas com boa comunicação, proatividade e disposição para atuar em funções como recepção de participantes, apoio logístico e credenciamento. Há também vagas reservadas: 5% para pessoas com deficiência e 20% para indígenas e quilombolas.

Além de apoiar a organização da conferência, os voluntários terão a chance de participar ativamente de um evento que vai reunir pessoas do mundo inteiro para discutir o futuro do planeta.

Imagem: Reprodução