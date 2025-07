Mãe é presa no Pará suspeita de permitir abusos contra a filha em troca de dinheiro

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (8), em Abaetetuba, nordeste do Pará, suspeita de ter permitido que sua própria filha fosse vítima de abusos sexuais em troca de dinheiro. A prisão foi feita por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, a suspeita dopava a filha e recebia dinheiro de homens para que a criança fosse abusada sexualmente. O crime teria ocorrido no município de Tailândia, de onde ela fugiu após a denúncia, em 2024.

A Polícia Civil conseguiu localizá-la em Abaetetuba, onde ela estava escondida. Após ser presa, a mulher foi levada à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde passou pelos procedimentos legais. O caso segue sendo investigado pela Deaca.

Imagem: PC/PA