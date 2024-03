Toyota fecha fábrica do Corolla sedã no Brasil

A Toyota está preparando mudanças significativas em suas operações no Brasil nos próximos anos. Anunciando um investimento de R$ 11 bilhões até 2030, a montadora japonesa informou que irá transferir a produção da fábrica de Indaiatuba (SP), atualmente responsável apenas pelo Corolla sedã, para Sorocaba (SP). No entanto, isso não significa o fim do modelo tão conhecido.

A decisão de realocar a produção se deve à expansão da capacidade da fábrica de Sorocaba (SP), onde já são fabricados os modelos Corolla Cross, Yaris Hatch e Yaris Sedã. Com a maioria de sua linha nacional sendo produzida lá, essa parece ser uma solução mais viável economicamente, tanto em termos logísticos quanto de custos de produção.

Apesar disso, a Toyota ainda não revelou o destino da fábrica de Indaiatuba após o fechamento. A empresa não especificou se parte dos investimentos será direcionada para adaptar a estrutura para produzir novos modelos, ou se a fábrica será utilizada para propósitos corporativos ou até mesmo colocada à venda, seguindo o exemplo da antiga unidade de São Bernardo do Campo (SP), que encerrou suas atividades em novembro de 2023.

No entanto, é importante ressaltar que o Corolla ainda terá uma presença significativa no mercado brasileiro. Isso se deve ao plano da Toyota de iniciar a produção de baterias e motores elétricos no país, o que deve reduzir os custos das versões híbridas do sedã médio. Além disso, a montadora já anunciou anteriormente que a próxima geração do Corolla será fabricada no Brasil.

Imagem: Reprodução/Toyota / Divulgação