Oscar 2024: Quem deve levar a estatueta de Melhor Filme?

O Oscar é certamente a cerimônia de premiação de maior prestígio na indústria do entretenimento. Afinal, todo ano, as maiores estrelas de Hollywood se reúnem para celebrar e reconhecer os melhores filmes e atuações do ano anterior.

Entretanto, as teorias de quem poderá levar os grandes prêmios da noite começam muito antes. Já pensou em prever quem vai levar a grande estatueta da noite? E se a gente falar que é bem possível? Isso porque, com a grande temporada de premiações que antecede o Oscar, podemos notar um padrão no gosto dos críticos.

Na análise da crítica, de acordo com o portal Termômetro do Oscar, “Oppenheimer”, o longa estrelado por Cillian Murphy possui a maior chance de ganhar. Podendo perder o prêmio apenas para “Pobres Criaturas” ou “Assassinos da Lua das Flores”.

Aliás, a aposta do portal, considerando estatísticas de até 17 de fevereiro, é de que o filme sobre a bomba atômica tem 85% de chance de ganhar. Os números são baseados em outras premiações do mundo do cinema.

Por fim, vale destacar que o filme levou para casa a estatueta de Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro, Melhor Filme no Critics’ Choice Awards, no BAFTA e muito mais. Será que levará no Oscar também?

Imagem: Divulgação