PF prende dois foragidos por homicídio e feminicídio na Grande Belém

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão contra homens foragidos da Justiça do Pará, localizados nesta quarta-feira (23) nos municípios de Ananindeua e Santa Izabel do Pará, ambos na região metropolitana de Belém. Um dos detidos é condenado por homicídio e o outro por feminicídio. Os mandados haviam sido expedidos pela Justiça estadual desde 2024.

De acordo com informações da própria PF, as prisões ocorreram após um trabalho de investigação sigilosa, que envolveu levantamentos e monitoramento detalhado para identificar o paradeiro dos suspeitos. A corporação não revelou os nomes dos foragidos nem detalhes específicos dos crimes, preservando o sigilo das investigações, mas confirmou que ambos já estavam sendo procurados há algum tempo.

Após a prisão, os dois homens foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal no Pará, onde permanecem à disposição da autoridade judicial competente. A expectativa é de que eles sejam encaminhados ao sistema prisional do estado, onde deverão cumprir suas respectivas penas.

As prisões fazem parte de uma série de ações da Polícia Federal voltadas ao combate à evasão penal e ao cumprimento de mandados judiciais em aberto no estado. Segundo a corporação, essas operações reforçam o compromisso da PF com o enfrentamento à criminalidade violenta, especialmente em áreas urbanas da Grande Belém, onde os índices de violência seguem elevados.

Com isso, a atuação da Polícia Federal também fortalece a cooperação com o sistema de justiça estadual, garantindo que condenações sejam efetivamente cumpridas e que foragidos não fiquem impunes.

Imagem: Divulgação Policia Federal