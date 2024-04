TRE-PR suspende julgamento que pode cassar Sergio Moro

Nesta segunda-feira (1º), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) suspendeu a análise de duas ações que pedem a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). As informações são do Poder360 e da CBN.

O julgamento foi suspenso depois que o juiz José Rodrigo Sade pediu mais tempo para análise no processo. A votação será retomada na próxima quarta-feira (3).

O pedido do juiz ocorreu depois que o desembargador eleitoral Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator do caso, votou contra a cassação de Moro.

O julgamento teve início nesta segunda-feira, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba (PR).

ENTENDA

O TRE-PR iniciou o julgamento de Moro por abuso de poder econômico. O processo, liderado pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança (formada por PCdoB, PV e PT), pode resultar na cassação do mandato e na inelegibilidade do senador por oito anos.

As ações se concentram nos gastos pré-eleitorais de Moro entre 2021 e 2022, quando era pré-candidato à Presidência pelo Podemos. Após mudar para o União Brasil, tentou a deputação federal por São Paulo, mas acabou eleito senador pelo Paraná.

Em dezembro, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação e inelegibilidade de Moro até 2030. O julgamento no TRE-PR terá forte impacto, mas uma eventual decisão desfavorável ainda passará pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/André Borges