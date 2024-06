Três pontos preciosos! Remo vence o Ferroviário e se mantém na luta pelo G-8!

Em um jogo emocionante e com virada, o Clube do Remo venceu o Ferroviário por 2 a 1 neste sábado (29), no Estádio Evandro Almeida – Banpará Baenão, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com gols de Jaderson e Pavani, o Leão Azul se reaproxima da zona de classificação para a próxima fase da competição.

Primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois lados

A partida começou com marcação forte e faltas duras para ambos os times. Nas primeiras jogadas, as equipes buscavam se adaptar ao estilo de jogo do adversário. O Remo chegou com perigo aos 13 minutos, com Ytalo recebendo na entrada da área, mas a bola não chegou na medida e subiu demais. A equipe azulina teve ainda uma boa sequência de três escanteios, mas não conseguiu finalizar com sucesso.

O Ferrão respondeu aos 22 minutos, em cobrança de falta com Marciel, mas a bola explodiu na barreira. Na reta final do primeiro tempo, o Remo teve duas grandes chances de abrir o placar. Na primeira, Pavani cobrou falta para a área, a bola foi escorada de cabeça e caiu nos pés de Ytalo, que chutou de voleio para fora. Na segunda, Felipinho fez jogada por dentro e tocou para Pavani, que chutou forte, mas o goleiro Geaze fez grande defesa para o Ferrão.

Remo domina o segundo tempo e garante a vitória

Na volta para o segundo tempo, o Ferrão quase abriu o placar em cobrança de falta, mas a bola passou por todo mundo e foi para fora. O Remo, no entanto, não demorou a responder e, aos 8 minutos, Jaderson marcou o primeiro gol da partida. O gol saiu após cruzamento para a área, com a bola sobrando para o atacante, que escorou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 15 minutos, Pavani ampliou o placar para o Leão Azul. Matheus Anjos cobrou escanteio na medida para o meia, que subiu e cabeceou com precisão para o fundo do gol.O Ferrão, porém, não desistiu e diminuiu o placar aos 31 minutos. Em uma falha da defesa azulina, Kiuan recebeu lançamento e finalizou de cabeça para o gol. O goleiro Marcelo Rangel não teve chance de defesa.Nos minutos finais da partida, o Leão Azul sofreu pressão do Ferrão, que buscava o empate.

Em um dos lances mais emocionantes, o goleiro Marcelo Rangel salvou o Remo em cobrança de escanteio. No bate e rebate, a bola foi empurrada para o gol, mas o goleiro azulino estava atento e defendeu com heroísmo.Com a vitória, o Remo soma 13 pontos e se aproxima do G-8 da Série C.

O próximo compromisso do Leão Azul será na segunda-feira (8), às 20h, no estádio Francisco Stédile, contra o Caxias-RS.

Foto: ASCOM Remo