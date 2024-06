Viseu forma sua primeira turma de administração pelo programa Forma Pará

Na quinta-feira, 27, no Ginásio Albino Júnior, em Viseu, nordeste paraense, foi realizada a solenidade de formatura da 1ª Turma do Curso em Bacharel em Administração 2019.2 pela UFPA. Os formandos receberam o grau do patrono da turma, prefeito Cristiano Vale. São 39 novos profissionais que agora estão disponíveis para atuar no mercado de trabalho local. O curso é uma parceria entre a prefeitura municipal, o Governo do Pará e a Ufpa.

Dentre as autoridades presentes ao evento estavam o Professor Armando Lírio (Diretor ICSA, representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará – UFPA, Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho), o Prof. Luís Alberto (Diretor da UFPA), Prof. Fernando Queiroz (Presidente do Forma Pará), Isaac Matias (Coordenador do Curso Forma Pará), Juliana Fernandes (Secretária do Forma Pará) , Prof. Me. Helder Aranha, Profª. Ângela Lima (Secretária Municipal de Educação), Profª. Angélica Oliveira e a primeira-dama do município Lígia Vale.

Para o prefeito Cristiano Vale, o Programa Forma Pará é uma grandiosa oportunidade de ingresso nos cursos superiores aos estudantes do município.

“Me sinto honrado por ter sido escolhido pelos formandos como patrono desta turma pioneira do curso de Administração em Viseu, e, mais ainda, gratificado por essa parceria entre os poderes estadual e municipal junto com a Ufpa, que proporciona graduação local aos nossos estudantes”, ressaltou o gestor.

Imagens: Gustavo Mendes e Moisés Ferreira