Dois vereadores de Mãe do Rio beneficiam parentes com o Programa “Cheque sua Casa”

Um escândalo está abalando a confiança da população de Mãe do Rio, município da região do Guamá, localizado no nordeste do Estado, a 180 quilômetros de Belém. Os vereadores Miqueias Lima e Isadilva Castro estão na mira do Ministério Público do Estado do Pará – MPPA, posto que são alvos de uma grave denúncia. Segundo comprova farta documentação, eles teriam utilizado seus mandatos para beneficiar familiares com o Programa “Cheque Sua Casa”.

Conforme os registros, a vereadora Isadilva Castro (PT) concedeu os benefícios, que são de programa federal, aos primos Naisa Vieira de Vastro, Maisa Vieira de Castro e Elias de Castro Ferreira. Da mesma forma, o vereador Miqueias Lima (PT) beneficiou a prima Maria Jaqueline dos Santos Lima.

O munícipe de Mãe do Rio, Antonio Carlos Silva, que denuncia os fatos, afirma que a população encontra-se bastante indignada com a situação.

“É um absurdo que representantes escolhidos pelo povo só trabalhem em benefício próprio, contemplando seus próprios familiares, enquanto tantos que realmente necessitam não conseguem ter acesso ao programa”, critica, indignado com a situação.

“Enquanto pessoas humildes esperam por um lar, parentes desses vereadores, que nem têm tanta necessidade, tiram a oportunidade de quem precisa. Isso é claramente um abuso de poder econômico e político de quem foi eleito para trabalhar pela população”, completa o denunciante. Conforme comprovam os documentos, os benefícios foram concedidos no ano de 2023.

A reportagem tenta entrar em contato com a Câmara Municipal de Mãe do Rio, bem como, com os dois vereadores citados, mas ainda não obteve retorno. Fica o espaço aberto para posteriores explicações.

Imagens: Reprodução