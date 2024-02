A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, tem aparecido bastante nas inaugurações e entregas de obras feitas pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Nos bastidores políticos, comenta-se que ela estaria sendo preparada para concorrer ao cargo de governadora do Estado. O fato é que Helder ainda tem mais dois anos pela frente e ainda não comenta nada, embora, em sua cabeça, provavelmente, já sabe o que vai fazer.