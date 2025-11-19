Vídeo – Atriz Laila Zaid elogia Belém e desmistifica alertas sobre a COP30

A atriz e ativista socioambiental Laila Zaid esteve em Belém na última semana para acompanhar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e compartilhou nas redes sociais uma série de impressões sobre sua passagem pela capital paraense. Conhecida por ações de conscientização ambiental e projetos ligados à educação sustentável, Laila destacou a acolhida que recebeu na cidade e a estrutura encontrada durante o evento.

Em tom bem-humorado, a atriz afirmou que muitos dos alertas feitos antes da viagem não se confirmaram. “Aqui, não dá para confiar em vocês, não. Vocês disseram que eu não ia conseguir pegar um Uber na rua, que ia estar um trânsito, um caos. Não tava. Ia faltar comida, que os restaurantes não iam dar conta — comi bem demais em todos os cantos. Que os preços iam estar uma fortuna, que ou era cerveja ou açaí — os preços mais justos do que aqui no Rio de Janeiro. Que ia estar um calor dos infernos, e tava mesmo”, brincou. A artista ainda ressaltou que a participação na COP30 reforçou sua percepção sobre a importância de debates ambientais realizados fora do eixo dos grandes centros urbanos, destacando a relevância de Belém no cenário climático global.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DRN52CEj4QX/?igsh=bzNtNnd1M3h0YWR1

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução