Amazônia ganha primeiro Hub de Reciclagem e consolida economia circular após COP30

AMBIPAR LEVA PROJETO ‘CIDADES CIRCULARES’ AO PARÁ E CRIA INFRAESTRUTURA INÉDITA PARA INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE

A Ambipar em parceria com as prefeituras de Ananindeua e Benevides, além de outros parceiros estratégicos do setor privado, anuncia a chegada do projeto “Cidades Circulares” à região Norte do Brasil. A iniciativa marca um movimento inédito no território amazônico, com o lançamento de uma Parceria Social – modelo padronizado de operação de triagem com a Cooperativa COOTPA –, a inauguração do primeiro Hub de Reciclagem em Ananindeua e a aceleração do processo de gestão na ReciclaBen, em Benevides, consolidando um marco para a economia circular no país.

Juntas, essas ações formam um ecossistema integrado de inclusão produtiva e gestão sustentável de resíduos, pensado para gerar impacto duradouro. Longe de ser uma ação isolada, trata-se de uma iniciativa contínua, estruturante e de legado, pensada para perdurar além da COP30 e consolidar práticas sustentáveis de longo prazo.

O projeto “Cidades Circulares” é um programa nacional da Ambipar que acelera a transição para a economia circular no Brasil. O modelo conecta setor privado, poder público e sociedade civil em iniciativas voltadas à logística reversa, reciclagem e inclusão social, com foco em estruturar centrais de triagem, capacitar os profissionais da reciclagem, ampliar a coleta seletiva e garantir rastreabilidade. Hoje, mais de 130 cooperativas estão em processo de aceleração, e ao menos 20 devem evoluir para o modelo padronizado da Ambipar como Parceiras Sociais nos próximos anos.

Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), a Região Norte é a que menos recicla no Brasil: menos de 3% dos resíduos sólidos urbanos são recuperados. Isso significa que milhões de toneladas seguem todos os anos para aterros e lixões, sem gerar valor ambiental ou econômico. Além disso, apenas 5,6% dos municípios da região contam com coleta seletiva, contra uma média nacional de 38%.

Diante desse cenário desafiador, a expansão para o Pará representa não apenas a aplicação de um modelo já consolidado em três regiões do Brasil, mas a criação de uma infraestrutura inédita de inclusão produtiva e economia circular, com potencial de transformar a realidade local e deixar um legado concreto para as cidades.

“Trazer o Cidades Circulares para a Amazônia é impulsionar a reciclagem na região que menos recicla no Brasil. Estamos transformando esse desafio em oportunidade de renda, inclusão e legado. As inaugurações marcam uma entrega estratégica de estruturação de territórios que vão além da COP30 e mostram ao mundo que o Brasil já possui soluções circulares em escala, capazes de unir impacto social, regeneração de ecossistemas e resultado econômico duradouro”, afirma Maíra Pereira, diretora de Relações Institucionais Pós-Consumo da Ambipar.

Nos últimos anos, o Cidades Circulares elevou a renda dos profissionais de reciclagem em até 279%, profissionalizou cooperativas e fortaleceu a governança em cidades como Recife e em arranjos regionais nos estados de São Paulo e Paraná. Agora, no Pará, o ecossistema integrado receberá a metodologia de forma a acelerar a circularidade na região.

Com mais de dez Parcerias Sociais já em operação no Brasil, o Cidades Circulares comprova resultados expressivos: geração de renda, inclusão social, redução do envio de resíduos a aterros sanitários ou lixões a céu aberto e inserção dos profissionais da reciclagem no centro da estratégia da economia circular. Esse modelo escalável coloca o país em posição de vanguarda na transição para uma economia circular inclusiva, transparente, de baixo carbono e de impacto positivo.

“Ananindeua abraçou o projeto Cidades Circulares da Ambipar por se alinhar muito à nossa Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, que trouxe, entre outras ações, o Pagamento por Serviços Ambientais para os catadores cooperados — uma estratégia de governança ambiental que valoriza e dá dignidade social àqueles que prestam serviços de circularidade em nosso território”, destaca Doutor Daniel Santos, prefeito de Ananindeua.

“A chegada do projeto Cidades Circulares ao Pará marca um passo histórico para o Norte do país, e Benevides tem a honra de fazer parte desse movimento. A instalação de uma cooperativa acelerada representa oportunidades para os profissionais da reciclagem, mas, além disso, representa um legado de sustentabilidade e inclusão. Estamos prontos para mostrar ao Brasil e ao mundo que a Amazônia pode ser protagonista na economia circular e deixar um legado que vai muito além da COP30”, afirma Luziane Solon, prefeita de Benevides.

