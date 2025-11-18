terça-feira, novembro 18, 2025
Vídeo: personal trainer morre pós colidir em muro durante ‘racha’ de moto

Um personal trainer de 23 anos morreu no último domingo (16) em Manaus, após um grave acidente de motocicleta. A vítima colidiu violentamente contra um muro na Rua Abelardo Barbosa, no bairro Aleixo, zona sul da capital amazonense.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o personal trainer participava de um “racha” com um amigo momentos antes da tragédia. As imagens flagraram os dois motociclistas disputando o percurso em alta velocidade e, segundo a filmagem, ambos estavam sem capacete.

No final da corrida ilegal, a vítima perdeu o controle da motocicleta e se chocou com força contra a estrutura do muro. O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o personal trainer sofreu traumatismo craniano, choque hemorrágico e hemorragia cerebral. O nome da vítima não foi divulgado.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.

