Um carro branco perdeu o controle e atingiu o meio-fio na madrugada deste domingo (22), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou danificada. O acidente chamou a atenção de quem passava pela via.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle ou se houve feridos.