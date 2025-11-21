Vídeo: Da passarela à lenda do drift na Serra do Rio do Rastro

Entre os dias 21 e 23 de novembro, a 4ª edição do Friends International HillClimb será palco de um momento histórico para o automobilismo brasileiro: a estreia de Maria Lara, de apenas 16 anos, como a primeira mulher a realizar drift na icônica Serra do Rio do Rastro.

Natural de Balneário Camboriú, Maria Lara iniciou sua trajetória bem longe das pistas. Sua carreira começou nas passarelas, aos dez meses de idade, e a levou a conquistar os títulos de Miss Balneário Camboriú e Miss Santa Catarina Fotogenia em 2019. No entanto, a paixão pela velocidade surgiu de forma repentina após assistir ao filme “Velozes e Furiosos”, o que a motivou a iniciar os treinos com um simulador, presente de seu pai, Everton.

A transição do universo fashion para o automobilismo foi rápida e decisiva. Aos 14 anos, Maria Lara começou a treinar com o renomado piloto Márcio Kabeça, uma referência nacional no drift. Desde então, ela construiu uma experiência sólida, participando de eventos importantes como Drift SC, Midnight (SP), Automec (SP), Ultimate Drift e Drift Land.

O Desafio da Serra

Agora, a jovem piloto se prepara para encarar o maior desafio de sua curta e meteórica carreira: o percurso de 11,6 km da Serra do Rio do Rastro. Considerado um dos maiores eventos de subida de montanha da América Latina, o Friends International HillClimb exigirá técnica e coragem para superar seus mais de 930 metros de altimetria acumulada e cerca de 200 curvas fechadas.

Ao volante de seu BMW E36, Maria expressa otimismo diante da prova:

“Não conheço a Serra do Rio do Rastro, não faço nem ideia de como será, mas vai ser muito incrível, vai dar tudo certo.”

A piloto contará com o apoio incondicional de sua equipe familiar e técnica, formada pelos pais, Everton e Mayara, o mecânico Fred Simoni, e o professor André Sepka. Sua participação é patrocinada pela QUALITPLACAS e conta com a parceria da FS Motorsport.

Com a presença de Maria Lara, o evento de subida de montanha não só celebra a adrenalina e a superação, mas também escreve um novo capítulo de representatividade feminina no drift, em uma das estradas mais desafiadoras do Brasil.

Fonte: ND Mais

Foto Reprodução Internet

