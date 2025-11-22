Pastor Jaime Pires lidera corrida eleitoral na COMIEADEPA

Por iniciativa própria, DOXA foi a campo para saber como está a disputa para a eleição da presidência da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Assembleia de Deus no Estado do Pará – COMIEADEPA. É um fato extremamente relevante tendo em vista que há mais de 20 anos não se tem uma disputa bastante competitiva para a direção da entidade. Disputam a eleição os pastores Jaime Pires e Océlio Nauar. A eleição acontecerá no dia 02 de dezembro. Mais de 3.000 pastores estão aptos a votar no Pará.

A pesquisa mostra a liderança de Pr. Jaime Pires que aparece com 46,1% das intenções de voto. O Pr. Océlio Nauar ficou com 40,5%. Outros 13,4% são votos flutuantes, isto é, estão indecisos ou pretendem anular o voto.

A pesquisa foi realizada via telefone entre os dias 18 e 20 de novembro com uma amostra de 450 entrevistas.

AVALIAÇÃO DA ATUAL GESTÃO

Doxa avaliou o trabalho desenvolvido pela atual gestão da Comieadepa no estado do Pará. A avaliação positiva (somatória do excelente e bom) soma 48,5%; enquanto a avaliação negativa chega a 12,4%. A avaliação regular é de 25,5%. Outros 13,6% não se manifestaram.

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA ATUAL GESTÃO

DOXA quis saber quais os principais problemas que a atual gestão enfrenta. De acordo com a pesquisa, o principal problema é de comunicação, 24,6%. O segundo maior problema diz respeito à “transparência na gestão”, 20,2%. Outro problema enfrentado pela atual diretoria é a falta de “apoio aos missionários”, 13,4% e maior “presença da diretoria nas regiões”, 15,0%.

ANÁLISE

A pesquisa mostra que a eleição do dia 2 de dezembro para escolher o novo presidente da Comieadepa vai ser bastante disputada. Vale ressaltar que a última eleição da Comieadepa foi no ano de 2005 e de lá para cá sempre as diretorias foram eleitas por aclamação. Pr. Gilberto Marques foi o principal protagonista na direção da entidade. Depois de sua morte assumiu a presidência o Pr. Océlio Nauar, oriundo da cidade de Tucurui onde dirige a Igreja há mais de 30 anos. No outro lado da disputa está o Pr. Jaime Pires, residente em Belém, cursou medicina na UFPA. Começou seu trabalho evangélico pela Vila de Calados em Baião. Trabalhou em Óbidos, Santarém e outros municípios da região. Hoje preside a Igreja na Cidade Nova, em Ananindeua. Mais de 3.000 pastores de todo o estado do Pará estão aptos a votar no dia 02 de dezembro. Doxa vai continuar monitorando mais esse processo eleitoral.

Fonte: Doxa/Imagens: Reprodução