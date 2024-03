Vídeo: Homem morre ao ser baleado no rosto por vizinho

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de 33 anos foi baleado no rosto por um vizinho, em Apucarana, no Paraná. Nas cenas, é possível ver Bruno Emídio da Silva Junior debruçar-se sobre o muro da casa após ouvir disparos na residência ao lado. Instantes seguintes, ele foi atingido e morreu no local.

O caso aconteceu no último sábado (9), e as imagens vieram à tona recentemente. Nas cenas, é possível ver a namorada de Bruno ao lado dele presenciar o ocorrido. O vídeo está disponível na sequência. Atenção! As imagens são fortes.

Após ouvir tiros na casa do vizinho, homem olha por cima do muro e acaba morto com tiro no rosto.👇 pic.twitter.com/yUL4JfP9fr — A luta continua… (@alutacontinua01) March 14, 2024 De acordo com informações do jornal O Globo, Bruno estava em uma confraternização quando os barulhos de disparos ressoaram. Curioso, ele foi tentou verificar o que estava acontecendo. Foi quando o vizinho não identificado disparou contra ele e escapou em um carro vermelho.

A Polícia Militar chegou no local pouco depois das 23h, e encontrou a namorada de Bruno tentando reanimá-lo com massagem cardíaca, sem sucesso.

As autoridades foram até a casa do vizinho, onde acharam uma espingarda de pressão modificada para calibre .22 com luneta, uma escopeta, 49 munições, além de dois carregadores de pistola calibre .380.

Contatado, o homem chegou a marcar um encontro com a polícia, mas não cumpriu com o combinado. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução / Print de vídeo / X