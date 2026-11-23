74ª edição da romaria percorreu as ruas do distrito ontem, em homenagem a Nossa Senhora das Graças, e reuniu fiéis em momentos de oração, agradecimento e cumprimento de promessas.

As ruas de Icoaraci foram tomadas pela fé de milhares de devotos ontem, domingo, 22, durante o 74º Círio de Nossa Senhora das Graças. A programação começou com uma missa em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro, presidida pelo padre André Almeida. Em seguida, a imagem da padroeira seguiu em procissão pelas ruas Siqueira Mendes, Dr. Lopo de Castro, Manoel Barata, Travessa dos Berredos, Coronel Juvêncio Sarmento e Padre Júlio Maria, até o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, onde foi celebrada a missa de chegada, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Entre os participantes estava Nataniele Santos, de 35 anos, natural de Soure, que acompanhou a procissão pela primeira vez para pagar uma promessa pela neta Alexa, de um ano. A promessa nasceu durante um período delicado na saúde da criança, que passou por uma internação de seis meses no Hospital Abelardo Santos. Diante das dificuldades enfrentadas pela família, Nataniele fez o compromisso de participar da romaria em agradecimento pela vida da neta.

“Hoje eu estou aqui para cumprir esta promessa em dedicação, sacrifício e muita gratidão pela saúde da minha neta!”, contou a avó, que também mantém a tradição de acompanhar a procissão descalça, na corda, como forma de cumprir sua promessa.

A devoção também atravessa gerações na história de Rosilene, técnica de enfermagem e moradora de Castanhal. Ela aproveitou a visita à mãe, que mora em Icoaraci, para participar de mais uma edição da romaria. A relação com o Círio começou ainda na infância, quando acompanhava a procissão ao lado da mãe e da avó.

“É uma satisfação estar aqui, neste momento maravilhoso, e agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela nossa família, por toda a fé que nós temos aqui diante de Nossa Senhora das Graças, que é a nossa padroeira de Icoaraci”, destacou a devota.

UNIÃO COMO MENSAGEM

Neste ano, o Círio tem como tema “Com a Virgem das Graças, Mãe da unidade, somos todos irmãos!”. Para o coordenador-geral da festividade no período de 2026 a 2027, Wagner Pena, a preparação começou ainda no início do ano, com ações e estratégias voltadas à organização da procissão.

Segundo ele, os órgãos de segurança estimaram a participação de 150 mil a 200 mil pessoas. Wagner também destacou o crescimento da festividade e a presença de visitantes de outras localidades.

“A mensagem que o nosso Círio quer deixar neste ano é a questão da união. Então, a união dos povos, a união entre a comunidade é muito importante”, ressaltou.

Prefeitura reforça zeladoria e organiza trânsito para o Círio

Na preparação de Icoaraci para receber os romeiros, a Prefeitura de Belém realizou serviços de zeladoria ao longo do percurso da procissão e em vias importantes do distrito. As ações incluíram recuperação de galerias, capina, raspagem, poda de árvores e limpeza urbana. Também foram executados reparos na malha viária em pontos como a rodovia Augusto Montenegro, na esquina com a Rua Oito de Maio; a travessa Pimenta Bueno; a Rua Padre Júlio Maria e a Rua Manoel Barata.

Durante a festividade, equipes da Defesa Civil Municipal atuaram no apoio aos devotos, com ações de hidratação, distribuição de água e atendimento a pessoas que necessitaram de socorro. Equipes de saúde da Prefeitura também estiveram mobilizadas para prestar assistência aos participantes da romaria.

A operação de trânsito e segurança foi realizada entre os dias 20 e 22 de novembro, com atuação integrada da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Ao todo, foram 55 pontos operacionais distribuídos pelos três dias de programação, com interdições e bloqueios temporários de cruzamentos para garantir a circulação dos romeiros e orientar os motoristas. No dia da procissão principal, ontem, a operação contou com 19 pontos de atuação, das 6h às 13h.

TRADIÇÃO

A devoção a Nossa Senhora das Graças em Icoaraci teve início em 1949, a partir de um relato de que um quadro com a imagem da santa teria derramado lágrimas na casa de uma moradora, em São Brás. A partir desse acontecimento, moradores passaram a realizar romarias até a capela dedicada à santa. O primeiro Círio de Nossa Senhora das Graças foi realizado em 1952.

TRADIÇÃO

A devoção a Nossa Senhora das Graças em Icoaraci teve início em 1949, a partir de um relato de que um quadro com a imagem da santa teria derramado lágrimas na casa de uma moradora, em São Brás. A partir desse acontecimento, moradores passaram a realizar romarias até a capela dedicada à santa. O primeiro Círio de Nossa Senhora das Graças foi realizado em 1952.

Fonte e imagens: Agência Belém