Vídeo: o brilho de hollywood; Governors Awards Reúne o “time de peso” do cinema

Veja os looks e as maiores estrelas que brilharam no Governors Awards
Neste domingo (16), o Governors Awards, cerimônia da @theacademy (Academia de Artes e Ciências Cinematográficas), celebrou nomes visionários do cinema, transformando Hollywood em um verdadeiro palco de estrelas.
O tapete vermelho do evento foi um desfile de talentos de peso da indústria. Entre os presentes que marcaram a celebração estavam:
- Ariana Grande
- Cynthia Erivo
- Jonathan Bailey
- Wagner Moura
- Anya Taylor-Joy
- Jacob Elordi
- Emily Blunt
- Austin Butler
- Dakota Johnson
- Emma Stone
- Jeremy Allen White
- Leonardo DiCaprio
- Jennifer Lawrence
- Michael B. Jordan
- Jennifer Lopez
- Elle Fanning
- Renate Reinsve
- Rose Byrne
- Gwyneth Paltrow
- Octavia Spencer
O The Governors Awards é um evento anual de grande prestígio, dedicado a celebrar os prêmios honorários concedidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os homenageados são geralmente anunciados no verão (do hemisfério norte) e a celebração ocorre em um jantar de gala realizado em novembro. Os momentos de destaque desta cerimônia são posteriormente incorporados à apresentação do Oscar do ano seguinte.
A cerimônia se consolidou como um ponto crucial na campanha para a corrida do Oscar. Por ser um evento privado e não televisionado ao vivo, os candidatos em disputa aproveitam a oportunidade para realizar uma intensa “diplomacia” junto aos votantes da Academia.
Com estratégia notável, a Academia agenda o evento todos os anos no período em que seus membros estão se preparando para receber as cédulas de indicação ao Oscar. Assim, estúdios e distribuidores investem grandes somas para adquirir assentos em mesas, preenchendo-as com seus principais candidatos ao prêmio.
Nestas mesas, também se posicionam os estrategistas de prêmios dos estúdios. Durante o coquetel e nos intervalos da festa, esses profissionais se movem pelo ambiente com o objetivo de abordar eleitores e formadores de opinião, assegurando que conheçam os talentosos candidatos ao Oscar e os considerem no momento de preencher suas cédulas de indicação.
Foto Reprodução internet.