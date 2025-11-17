segunda-feira, novembro 17, 2025
Vídeo: o brilho de hollywood; Governors Awards Reúne o “time de peso” do cinema

Veja os looks e as maiores estrelas que brilharam no Governors Awards

Neste domingo (16), o Governors Awards, cerimônia da @theacademy (Academia de Artes e Ciências Cinematográficas), celebrou nomes visionários do cinema, transformando Hollywood em um verdadeiro palco de estrelas.

O tapete vermelho do evento foi um desfile de talentos de peso da indústria. Entre os presentes que marcaram a celebração estavam:

  • Ariana Grande
  • Cynthia Erivo
  • Jonathan Bailey
  • Wagner Moura
  • Anya Taylor-Joy
  • Jacob Elordi
  • Emily Blunt
  • Austin Butler
  • Dakota Johnson
  • Emma Stone
  • Jeremy Allen White
  • Leonardo DiCaprio
  • Jennifer Lawrence
  • Michael B. Jordan
  • Jennifer Lopez
  • Elle Fanning
  • Renate Reinsve
  • Rose Byrne
  • Gwyneth Paltrow
  • Octavia Spencer

O The Governors Awards é um evento anual de grande prestígio, dedicado a celebrar os prêmios honorários concedidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os homenageados são geralmente anunciados no verão (do hemisfério norte) e a celebração ocorre em um jantar de gala realizado em novembro. Os momentos de destaque desta cerimônia são posteriormente incorporados à apresentação do Oscar do ano seguinte.

A cerimônia se consolidou como um ponto crucial na campanha para a corrida do Oscar. Por ser um evento privado e não televisionado ao vivo, os candidatos em disputa aproveitam a oportunidade para realizar uma intensa “diplomacia” junto aos votantes da Academia.

Com estratégia notável, a Academia agenda o evento todos os anos no período em que seus membros estão se preparando para receber as cédulas de indicação ao Oscar. Assim, estúdios e distribuidores investem grandes somas para adquirir assentos em mesas, preenchendo-as com seus principais candidatos ao prêmio.

Nestas mesas, também se posicionam os estrategistas de prêmios dos estúdios. Durante o coquetel e nos intervalos da festa, esses profissionais se movem pelo ambiente com o objetivo de abordar eleitores e formadores de opinião, assegurando que conheçam os talentosos candidatos ao Oscar e os considerem no momento de preencher suas cédulas de indicação.

Foto Reprodução internet.

