Vídeo: o brilho de hollywood; Governors Awards Reúne o “time de peso” do cinema

Veja os looks e as maiores estrelas que brilharam no Governors Awards

Neste domingo (16), o Governors Awards, cerimônia da @theacademy (Academia de Artes e Ciências Cinematográficas), celebrou nomes visionários do cinema, transformando Hollywood em um verdadeiro palco de estrelas.

O tapete vermelho do evento foi um desfile de talentos de peso da indústria. Entre os presentes que marcaram a celebração estavam:

Ariana Grande

Cynthia Erivo

Jonathan Bailey

Wagner Moura

Anya Taylor-Joy

Jacob Elordi

Emily Blunt

Austin Butler

Dakota Johnson

Emma Stone

Jeremy Allen White

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Michael B. Jordan

Jennifer Lopez

Elle Fanning

Renate Reinsve

Rose Byrne

Gwyneth Paltrow

Octavia Spencer

O The Governors Awards é um evento anual de grande prestígio, dedicado a celebrar os prêmios honorários concedidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os homenageados são geralmente anunciados no verão (do hemisfério norte) e a celebração ocorre em um jantar de gala realizado em novembro. Os momentos de destaque desta cerimônia são posteriormente incorporados à apresentação do Oscar do ano seguinte.

A cerimônia se consolidou como um ponto crucial na campanha para a corrida do Oscar. Por ser um evento privado e não televisionado ao vivo, os candidatos em disputa aproveitam a oportunidade para realizar uma intensa “diplomacia” junto aos votantes da Academia.

Com estratégia notável, a Academia agenda o evento todos os anos no período em que seus membros estão se preparando para receber as cédulas de indicação ao Oscar. Assim, estúdios e distribuidores investem grandes somas para adquirir assentos em mesas, preenchendo-as com seus principais candidatos ao prêmio.

Nestas mesas, também se posicionam os estrategistas de prêmios dos estúdios. Durante o coquetel e nos intervalos da festa, esses profissionais se movem pelo ambiente com o objetivo de abordar eleitores e formadores de opinião, assegurando que conheçam os talentosos candidatos ao Oscar e os considerem no momento de preencher suas cédulas de indicação.

