segunda-feira, novembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: rainha do pagodinho;Dua Lipa cai no samba em São Paulo e mostra que sabe viver

A cantora Dua Lipa segue provando ser uma das artistas internacionais que mais aproveita o tempo livre durante suas turnês. Em São Paulo, a estrela pop deu um show de diversão ao cair no pagodinho, mostrando que a caipirinha na mão e o ritmo brasileiro foram a combinação perfeita para o seu descanso.

O momento, que rapidamente viralizou, ficou ainda mais inusitado quando a banda de pagode tocou o hit da própria cantora, “Levitating”, em ritmo de samba.

A atitude descontraída de Dua Lipa reforça o lema: se tem novas regras, é deixá-la curtir com suas próprias coisas! A musa mostrou que sabe como “levitar” dentro e fora do palco, aproveitando o melhor da noite paulistana.

Siga, comente e compartilhe:

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Vídeo: explosão seguido de incêndio atinge parque industrial na Argentina

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,207FansLike
3,588FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315