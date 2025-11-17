Vídeo: rainha do pagodinho;Dua Lipa cai no samba em São Paulo e mostra que sabe viver

A cantora Dua Lipa segue provando ser uma das artistas internacionais que mais aproveita o tempo livre durante suas turnês. Em São Paulo, a estrela pop deu um show de diversão ao cair no pagodinho, mostrando que a caipirinha na mão e o ritmo brasileiro foram a combinação perfeita para o seu descanso.

O momento, que rapidamente viralizou, ficou ainda mais inusitado quando a banda de pagode tocou o hit da própria cantora, “Levitating”, em ritmo de samba.

A atitude descontraída de Dua Lipa reforça o lema: se tem novas regras, é deixá-la curtir com suas próprias coisas! A musa mostrou que sabe como “levitar” dentro e fora do palco, aproveitando o melhor da noite paulistana.

Siga, comente e compartilhe: