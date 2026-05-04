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Vídeo: Participação de Helena Raquel no Gideões 2026 repercute e divide opiniões nas redes sociais

A participação da pregadora Helena Raquel no Gideões Missionários da Última Hora 2026 continua gerando debates nas redes sociais.

Durante sua ministração, a religiosa abordou temas considerados sensíveis, utilizando um discurso firme que rapidamente repercutiu entre o público.

A reação foi dividida: enquanto parte dos internautas elogiou a postura e destacou coragem ao tratar de assuntos delicados, outros criticaram o tom adotado e levantaram questionamentos sobre a forma de comunicação.

O episódio reacende discussões dentro do meio religioso sobre limites, responsabilidade e estratégias na transmissão de mensagens consideradas difíceis, especialmente em eventos de grande alcance.

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