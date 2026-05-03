Richarlison marca, Tottenham vence Aston Villa e deixa Z3 do Inglês

Após derrota do West Ham, Spurs respiram na Premier League

Da Reuters

O Tottenham Hotspur venceu o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, neste domingo (3), e saiu da zona de rebaixamento da Premier League.

A situação na tabela foi facilitada pela derrota do West Ham United para o Brentford, abrindo caminho para o Tottenham ultrapassar o rival na tabela. Os gols da equipe londrina saíram ainda no primeiro tempo, com Conor Gallagher e Richarlison, que aproveitaram falhas defensivas do adversário.

O Villa, que ocupa a quinta colocação, teve atuação abaixo do esperado e só conseguiu descontar nos acréscimos do segundo tempo, com Emiliano Buendia.

Após passar 15 jogos sem vencer no campeonato, o Tottenham parece reagir sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, que soma sete pontos nos primeiros três jogos à frente da equipe.

Com o resultado, o Tottenham chegou aos 37 pontos em 35 partidas e subiu para a 17ª posição, enquanto o West Ham tem 36. Apesar da melhora, o clube ainda não está livre do risco de rebaixamento, mas ganha confiança para a reta final da temporada.

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