Paysandu reage, vira jogo eletrizante na Curuzu e embala na Série C

Jogo começou complicado para o Bicola, mas a situação teve reviravolta e o resultado final foi de 4 a 2 para o Papão da Curuzu

A noite deste domingo, 03, ficará marcada como um dos jogos mais emocionantes do Paysandu nesta Série C de 2026. Em um duelo repleto de reviravoltas, o Papão venceu o Botafogo-PB por 4 a 2, de virada, na Curuzu, conquistando sua primeira vitória como mandante na competição e assumindo a vice-liderança.

O jogo, lógico, teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Empurrado por uma Curuzu lotada e pulsante, o time bicolor mostrou poder de reação ao sair de um cenário adverso ainda no primeiro tempo. O Botafogo-PB abriu 2 a 0 com menos de 20 minutos, aproveitando falhas defensivas do Paysandu e eficiência no ataque. Logo aos dois minutos, Rodolfo aproveitou rebote na área para abrir o placar. Depois, aos 16, Giovanni, ex-Paysandu, ampliou em um típico lance da “lei do ex”.

PRIMEIRO TEMPO

O início preocupante deu lugar a uma reação intensa e organizada do time comandado por Júnior Rocha. Apostando na criatividade de Marcinho e na movimentação ofensiva, o Paysandu diminuiu aos 22 minutos com um belo gol de Kleyton Pego, que finalizou com estilo dentro da área.

A pressão seguiu e o empate veio pouco depois, em lance de insistência que terminou em gol contra da equipe paraibana. Já nos acréscimos, a virada incendiou de vez a Curuzu: após jogada aérea, Ítalo aproveitou sobra e colocou o Papão à frente do placar.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o Paysandu mostrou maturidade para controlar o jogo. Mesmo com o Botafogo-PB tentando reagir, a equipe paraense soube administrar o ritmo e criou as melhores oportunidades. O goleiro Gabriel Mesquita, quando exigido, garantiu segurança defensiva.

O golpe final veio aos 44 minutos. Após recuperação de bola no meio-campo, Quintana lançou Thayllon, que invadiu a área e finalizou com precisão para fechar o placar em 4 a 2, consolidando a grande atuação bicolor.

VICE-LÍDER

Com o resultado, o Paysandu chega aos 11 pontos e ocupa a vice-liderança da Série C, consolidando sua força na briga pelo acesso. O próximo desafio será novamente na Curuzu, no sábado, 09, contra o Anápolis-GO. A partida também terá a cobertura do Grupo Marajoara de Comunicação.

Por ROBERTO BARBOSA/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu