Influenciador da Globo sai em defesa de Lyanco, do Atlético, por expulsão

Zagueiro chegou a receber uma bronca de Renan Lodi após o cartão vermelho

Rômulo Giacomin, da Itatiaia

Lyanco foi, mais uma vez, protagonista no clássico entre Cruzeiro e Atlético na noite desse sábado (3), porém não foi pela bola jogada, mas por uma expulsão na parte final da partida. O zagueiro chegou a receber uma bronca de Renan Lodi após o cartão vermelho.

1 de 7

O influenciador Daniel Braune, que conta com 1,5 milhões de seguidores no Instagram e que estará com a getv durante a Copa do Mundo de 2026, saiu em defesa de Lyanco. Ele compartilhou um vídeo mostrando que o zagueiro não acerta Bruno Rodrigues no lance.

“Afinal, pegou ou não pegou? Lyanco, expulso na partida contra o Cruzeiro, reclamava muito e apesar de qualquer crítica que tenhamos, se você ver por esse ângulo aqui, o Lyanco em nenhum momento acerta o Bruno Rodrigues com chute”, iniciou.Play Video

“Não sei se de frente deu uma impressão errada, parecendo que foi a perna do Lyanco que acertou no Bruno, mas não foi o caso, né? O Lyanco chuta a bola, ela pega no Bruno. E o Bruno cai no chão, né? E aí com isso o Lyanco recebe o segundo amarelo”, prosseguiu.

Braune ressaltou que a fama de provocador e “pegador” de Lyanco não pode interferir na decisão da expulsão.

“Ah, Braune, mas tem a fama. Olha o jeito que ele chegou, cara. Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Lyanco sabe que já tinha um amarelo. Você chegar desse jeito pode levantar margem para ter um segundo amarelo. Tem que ter cabeça, como o próprio Renan Lodi falou. Mas isso não anula o fato de que não pegou, né?”, analisou.

Isso não é um lance para amarelo, né? Tem a ação temerária, tal. Cara, assim, desculpa, nem falta foi, gente.Braune sobre expulsão de Lyanco no clássico entre Cruzeiro e Atlético

“Independente do Lyanco, que tem que ter mais cabeça, que se destempera, se descontrola, a própria torcida do Galo concorda com isso. Você olhando por esse ângulo, consegue notar que não foi falta. Não foi para amarelo, né? E um cara não pode tomar um amarelo por fama ou por qualquer histórico de ser um jogador violento dentro de campo“, concluiu.

Lyanco vira desfalque no Atlético

O primeiro cartão para Lyanco foi em uma falta feita em Christian, ainda no primeiro tempo. Ele estava pendurado e, portanto, já havia se tornado desfalque certo para o Atlético na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo.

Galo e Fogão se enfrentam no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Por isso, é bem provável que o camisa 13 seja titular contra o Juventud-URU na próxima terça-feira (5), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Pedro Souza / Atlético-MG