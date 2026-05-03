3 morrem com suspeita de hantavírus em cruzeiro que partiu da Argentina

A Organização Mundial da Saúde informou que um caso de infecção por hantavírus foi confirmado, e outros cinco casos suspeitos estão sob investigação.

Por Tinshui Yeung

Três pessoas morreram após um possível surto de hantavírus em um navio de cruzeiro que navegava no Oceano Atlântico, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) à BBC.

Um caso de hantavírus foi confirmado, e outros cinco casos suspeitos estão sob investigação, segundo a OMS. Um cidadão britânico de 69 anos está na UTI em Joanesburgo, na África do Sul.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou à BBC que está em contato com a empresa de cruzeiros e as autoridades locais.

“Estamos monitorando de perto os relatos de um possível surto de hantavírus no navio de cruzeiro Hondius e estamos prontos para apoiar os cidadãos britânicos, se necessário”, afirmou o ministério.

O surto foi relatado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, que viajava da Argentina para Cabo Verde.

As infecções por hantavírus geralmente estão ligadas ao contato com urina ou fezes de roedores infectados, mas, em casos raros, podem se espalhar entre pessoas, causando doenças respiratórias graves.

Foster Mohale, porta-voz do Ministério da Saúde da África do Sul, disse anteriormente à BBC que pelo menos duas pessoas morreram.

O MV Hondius é operado pela empresa de turismo holandesa Oceanwide Expeditions.

De acordo com um itinerário no site da Oceanwide Expeditions, o MV Hondius partiu de Ushuaia, na Argentina, em 20 de março e deveria concluir sua viagem em 4 de maio em Cabo Verde.

É descrito como um navio de cruzeiro polar de 107,6 m (353 pés), com espaço para 170 passageiros em 80 cabines, além de 57 tripulantes, 13 guias e 1 médico.

Navio de cruzeiro MV Hondius, que registrou casos de hantavírus durante expedição — Foto: Pippa Low/Divulgação

As autoridades sul-africanas disseram à BBC que a primeira pessoa a apresentar sintomas do vírus foi um passageiro de 70 anos que morreu a bordo. O corpo dele está agora na Ilha de Santa Helena, um território britânico no Atlântico Sul.

A esposa desse passageiro, de 69 anos, também adoeceu a bordo e desembarcou na África do Sul, onde morreu em um hospital de Joanesburgo.

O casal era holandês, informou a agência de notícias AFP, citando uma fonte próxima ao caso.

Falando anonimamente, a fonte disse à AFP que a terceira vítima fatal ainda estava a bordo do navio e que estavam sendo tomadas decisões sobre se outros dois passageiros doentes deveriam ser colocados em isolamento em um hospital em Cabo Verde.

O navio seguiria então para as Ilhas Canárias, na Espanha.

A OMS afirmou estar ajudando a coordenar entre os estados-membros e os operadores do navio a evacuação médica de dois passageiros com sintomas, bem como uma avaliação completa dos riscos à saúde pública e apoio aos que ainda estão a bordo.

O que é hantavírus?

Hantavírus é o vírus que causa uma doença chamada hantavirose. Em humanos, ela pode se manifestar como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH).

De acordo com informações do Ministério da Saúde brasileiro, a infecção em humanos causa comprometimento cardíaco.

Os hantavírus ficam em roedores silvestres, que podem eliminar o vírus pela urina, saliva e fezes. Os roedores podem carregar o vírus por toda a vida sem adoecer.

Segundo o Ministério da Saúde, a hantavirose pode se manifestar como uma doença febril aguda inespecífica e levar a quadros pulmonares e cardiovasculares severos.

Como se transmite o hantavírus?

A forma mais comum de um humano se infectar por hantavírus é pela inalação de aerossóis formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. O vírus pode passar para humanos também das seguintes formas:

Corte na pele causado por roedores;

Contato do vírus com mucosa (olhos, boca ou nariz), por meio de mãos contaminadas com excretas de roedores;

Transmissão pessoa a pessoa, relatada na Argentina e Chile, associada ao hantavírus Andes.

Foto: BBC