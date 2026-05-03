Nosso cérebro pode ficar superlotado de memórias?

Seu cérebro não fica sem espaço – ele fica sem atenção. A ciência por trás do motivo pelo qual duas pessoas podem viver o mesmo momento e se lembrar dele de maneiras muito diferentes

Por The Conversation Brasil, Michelle Spear

Meu marido estava recentemente contando algo que aconteceu em férias passadas. Não foi um acontecimento significativo, mas parecia agradável. Eu, no entanto, não me lembrava de nada do que ele estava me contando. Ele mal podia acreditar.

Sabemos que “as lembranças podem diferir”, mas como podem ser tão diferentes? E por que não tenho essa lembrança? Estou muito ocupada com o trabalho – será que simplesmente fiquei sem espaço?

É uma explicação tentadora. Falamos de “cabeças cheias”, “sobrecarga de informações” e “muita coisa para assimilar”, como se o cérebro fosse um recipiente que eventualmente atinge sua capacidade máxima. Mas o cérebro não fica cheio. Em vez disso, ele filtra.

A qualquer momento, há muito mais informações disponíveis para nós do que jamais poderíamos armazenar realisticamente. As imagens, os sons e as conversas de um único dia sobrecarregariam qualquer sistema que tentasse registrá-los na íntegra. Em vez disso, o cérebro depende da seleção. A atenção determina o que é percebido.

A emoção ajuda a determinar o que importa. Então, estruturas como o hipocampo decidem o que vale a pena guardar na memória de longo prazo.

Se sua atenção estiver em outro lugar, o processo falha logo no primeiro passo.

Naquele feriado, meu marido pode ter parado o tempo suficiente para registrar o momento. Eu posso ter estado pensando para onde iríamos em seguida, verificando horários ou simplesmente passando o dia sem parar para absorver tudo.

A diferença é sutil, mas é importante. Sem atenção focada, as experiências são codificadas apenas de forma fraca, se é que são. Nesse sentido, a memória não se perdeu. Ela nunca se formou completamente.

Mesmo quando as memórias são codificadas com sucesso, elas não são armazenadas como registros fixos. Cada vez que relembramos um evento, nós o reconstruímos, recorrendo a fragmentos de detalhes sensoriais, conhecimento prévio e expectativa. Com a repetição – por meio de conversas, reflexão ou recontagem – essas reconstruções se tornam mais fortes e coerentes. Com o tempo, elas podem parecer cada vez mais vívidas e certas.

Isso ajuda a explicar por que experiências compartilhadas podem divergir tão drasticamente. Presumimos que viver o mesmo momento deveria produzir a mesma memória, mas o cérebro não funciona assim.

Ele não registra passivamente a experiência. Ele seleciona ativamente, prioriza e, o que é igualmente importante, descarta.

A sensação de que nossos cérebros estão “cheios” surge não porque esgotamos o espaço de armazenamento, mas porque atingimos os limites do que podemos processar de uma só vez. A atenção é finita. A memória de trabalho — a pequena quantidade de informação que podemos manter ativamente em mente — é ainda mais limitada.

Quando esses sistemas ficam saturados, novas informações têm dificuldade para se estabelecer. Isso é o equivalente mental a ter muitas abas abertas: nada se perdeu permanentemente, mas tudo fica mais difícil de gerenciar.

As memórias não são armazenadas como arquivos discretos. Elas estão distribuídas por redes de neurônios. — Foto: Pexels/cottonbro studio

Onde a analogia com o computador falha

As analogias com a informática são úteis até certo ponto. Se a memória de trabalho se assemelha à RAM — rápida, temporária, limitada —, então a memória de longo prazo é frequentemente comparada a um disco rígido. Mas é aqui que o paralelo falha. Um disco rígido armazena arquivos em locais fixos, recuperáveis exatamente da mesma forma em que foram salvos. O cérebro não funciona assim.

As memórias não são armazenadas como arquivos discretos. Elas estão distribuídas por redes de neurônios, sobrepondo-se, sendo remodeladas e remontadas cada vez que são evocadas. Novas experiências não se limitam a se somar ao que já existe – elas interagem com isso, alterando tanto o novo quanto o antigo.

Já foram feitas tentativas para estimar quanto o cérebro poderia, teoricamente, armazenar. Um número amplamente citado do Instituto Salk estima esse valor em cerca de um petabyte – o que equivale, aproximadamente, a centenas de anos de vídeo contínuo. É um número impressionante, mas também um tanto enganador.

Ele sugere um sistema de armazenamento que fica cheio com o tempo, quando, na realidade, o cérebro está constantemente se reorganizando. A capacidade não é fixa, e as informações não são armazenadas isoladamente. Elas são integradas, modificadas e, quando não são mais úteis, deixam de ser retidas.

O que levanta uma questão um tanto incômoda: o que acontece com as memórias que gostaríamos de guardar?

Algumas delas desaparecerão – não porque o cérebro tenha ficado sem espaço, mas porque não são continuamente reforçadas. A memória não é preservada simplesmente porque é importante para nós. Ela é preservada quando é revisitada, recontada ou reconectada a outras experiências. Sem esse reforço, mesmo momentos significativos podem se tornar mais difíceis de acessar com o tempo.

O que se perde, na maioria dos casos, não é a memória em si, mas nossa capacidade de recuperá-la. Um cheiro familiar, uma música ou um detalhe inesperado podem trazer de volta algo que parecia ter desaparecido por completo. O traço permanece, mas está fora de alcance. E a ausência de uma memória raramente é evidência de um sistema lotado – mais frequentemente, é o traço de um momento que nunca foi totalmente armazenado, ou que simplesmente não foi evocado.

Michelle Spear não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.

Michelle Spear é professora de Anatomia, Universidade de Bristol

Este texto foi publicado originalmente no site The Conversation Brasil

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