Carrick despista sobre cargo permanente após vitória sobre Liverpool

Técnico interino celebra classificação à Champions, mas evita falar sobre futuro no comando

Da Reuters

Michael Carrick desconversou sobre as recentes perguntas a respeito de assumir de forma definitiva o comando do Manchester United, mas admitiu que a dramática vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, neste domingo (3), foi um resultado para ser celebrado.

O triunfo garantiu o retorno do time à Uefa Champions League após dois anos de ausência.

Estrela de Mainoo

Kobbie Mainoo marcou nos minutos finais para selar a vitória, depois de o Liverpool reagir e apagar a vantagem inicial do United, construída com gols de Matheus Cunha e Benjamin Sesko.

Mainoo, que vive uma retomada na carreira sob o comando de Carrick após perder espaço com o antigo treinador Ruben Amorim, elogiou bastante o técnico interino.

“Com toda a confiança que ele dá aos jogadores, você quer segui-lo, lutar por ele e dar tudo em campo”, disse Mainoo.

Carrick em boa fase

Carrick levou o United ao terceiro lugar na tabela, em uma sequência impressionante que incluiu vitórias sobre Arsenal, Manchester City, Chelsea e, agora, o Liverpool.

“Tem sido uma boa sequência. Obviamente vencemos equipes muito, muito boas, e foi desafiador”, afirmou Carrick.

“Olha, eu amo fazer o que estou fazendo. É uma ótima posição para mim, e, sendo totalmente honesto, parece algo bastante natural, sem querer soar despreocupado, porque é uma função difícil.”, completou.

Carrick ressaltou que seu foco tem sido extrair o melhor dos jogadores, “dando a eles a oportunidade de entrar em campo e performar”.

“E tem também o lado de hoje: ver este lugar (Old Trafford) vivo e pulsante no final é uma alegria enorme e um privilégio por estar nesta posição”, acrescentou.

Carrick sobre ser efetivado: “Vamos ter que esperar”

Questionado se ficaria decepcionado caso não fosse efetivado na próxima temporada, o interino respondeu: “Vamos ter que esperar para ver, é tudo o que podemos fazer.”

“Quando assumimos, a Champions League, para ser sincero, parecia um pouco distante, e queríamos voltar às competições europeias”, explicou. “Então, estar onde estamos com três jogos de antecedência é uma grande conquista.”

Apesar disso, Carrick fez questão de afirmar que ninguém no clube está satisfeito apenas com isso.

“(A Champions League) é um grande passo, por muitos motivos… e traz muita satisfação”, disse. “Mas isso não pode ser tudo. Queremos mais do que isso, queremos exigir mais e com consistência.

“E essa é a mensagem: vamos tentar seguir evoluindo. Não é para relaxar e pensar: ‘foi bom, foi suficiente, conseguimos algo’.”

Divulgação/Manchester United