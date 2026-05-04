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Retorno do feriado do Dia do Trabalhador é considerado tranquilo na BR-316

Detran monitora pontos de lentidão em Marituba e reforça alerta para condutores evitarem infrações no BRT Metropolitano durante a chuva

Apesar da chuva que caiu ontem, domingo, 03, na Região Metropolitana de Belém (RMB), o movimento de retorno do feriado do Dia do Trabalhador é considerado tranquilo na BR-316. Embora mais intenso desde às 16h, o trânsito fluiu com registro de maior lentidão no perímetro de Marituba. Na manhã desta segunda-feira, 04, é grande o movimento de chegada a capital paraense.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado – Detran monitoram o fluxo por meio de patrulhamento e com o auxílio do sistema de videomonitoramento para realizar intervenções caso haja necessidade.

Até o momento não há registro de alagamento que impeça o tráfego de veículos e sinistros com vítimas. A previsão do órgão é que movimento se intensifique no início da noite.

O Detran fiscaliza a rodovia BR-316 a partir do km-18, próximo à entrada do distrito de Benfica. No perímetro, o primeiro posto de fiscalização do órgão monitora os veículos que entram na RMB.

Os condutores devem ficar atentos e evitar distrações no retorno a Belém, principalmente devido à pista molhada. Ultrapassagens pelo acostamento e uso da pista exclusiva do BRT Metropolitano continuam proibidos com monitoramentos e possibilidade de autuação pela fiscalização eletrônica presente ao longo da rodovia.

Os pedestres também devem estar atentos e obedecer à orientação de atravessar em segurança somente na faixa de pedestres e pelas passarelas.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias

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