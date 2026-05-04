Ceará tem vagas de emprego e concursos abertos nesta segunda

O Ceará tem oportunidades com inscrições abertas nas seleções públicas e no mercado de trabalho, nesta segunda-feira, 04. Concursos, processos seletivos e vagas de emprego integram lista compilada pelo g1, que inclui áreas diferentes e níveis diversos de escolaridade exigidos dos candidatos.

As seleções englobam editais para prefeituras e Câmaras Municipais, além de vagas de professor temporário na Universidade do Vale do Acaraú (UVA).

Os interessados devem ficar atentos aos prazos, critérios de participação e documentação exigida, que variam conforme cada vaga ou seleção. As inscrições, em sua maioria, são realizadas de forma online, por meio de sites oficiais, plataformas de recrutamento ou páginas das próprias instituições.

PROFESSOR TEMPORÁRIO NA UVA

A Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) abriu um processo seletivo simplificado para contratar 15 professores temporários, com salários que chegam a R$ 7.609,92.

Os interessados devem possuir formação em graduações como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, Educação Física, Ciências Contábeis, História, Letras e Pedagogia. Eles vão ministrar disciplinas nas seguintes áreas:

Álgebra Linear e Cálculo Fundamental e Numérico Antiguidade e Modernidade Atividades Físicas na Natureza e Lazer Contabilidade Geral e Suas Especificidades Educação de Surdos e a Língua de Sinais Educação Física Inclusiva Legislação Aplicada na Contabilidade Matemática para Computação Matemática Pura Metodologia de Ensino da Educação Física Língua Inglesa

As inscrições para a seleção começam nesta segunda-feira, 4 de maio, e seguem até o dia 18. O edital e a opção de inscrição estão disponíveis no site da UVA.

PREFEITURA DE MILAGRES

A Prefeitura de Milagres tem inscrições abertas para três concursos públicos que irão selecionar cargos para as áreas da educação, saúde e proteção social no município.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.621 a R$ 10 mil.

As inscrições estarão abertas até o dia 11 de maio de 2026, exclusivamente pela internet. As taxas de inscrição variam entre R$ 70 e R$ 140, de acordo com o cargo pretendido.

CONFIRA OS PRINCIPAIS CARGOS:

Educação: professor polivalente, professor de matemática, professor de geografia, professor de português, professor de inglês, professor de educação física, professor de artes e professor de Atendimento Educacional Especializado.

Outros cargos na educação: secretário escolar, monitor de transporte escolar, porteiro, vigia, auxiliar de creche, auxiliar de serviços gerais e nutricionista.

Saúde: médico, médico psiquiatra, enfermeiro, dentista, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, biomédico, agente comunitário de saúde e motorista de ambulância.

Proteção social: psicólogo, assistente social, orientador social e auxiliar de nutrição.

PREFEITURA DE IPU

A Prefeitura de Ipu está com inscrições abertas para o concurso público que irá selecionar 27 vagas imediatas. O certame visa a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, para atuação nas localidades do município.

As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham o Ensino Médio completo. Os salários são de R$ 2.824, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas até as 23h59 do dia 18 de maio de 2026, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição tem valor de R$ 120 para candidatos de todos os cargos

PREFEITURA DE COREAÚ

A Prefeitura de Morada Nova está com inscrições abertas em três concursos públicos até o dia 10 de maio, por meio do site do Instituto Consulpam.

Confira os principais cargos:

Assistência, Fiscalização e Meio Ambiente: assistente social, psicólogo, agente administrativo, agente de fiscalização municipal, analista ambiental, fiscal ambiental, zelador de patrimônio e motorista.

Educação: professores de Educação Infantil, Fundamental I, Educação Especial e professores especialistas (Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Educação Física, etc.).

Saúde: enfermeiro, dentista, médico veterinário e técnico de enfermagem.

Câmara Municipal de Jaguaribara

A Câmara Municipal de Jaguaribara, município a 219 quilômetros de Fortaleza, está com inscrições abertas para concurso público com 33 vagas, entre imediatas e cadastro reserva.

Entre as vagas disponíveis estão auxiliar administrativo, copeira, recepcionista, zelador, jardineiro, motorista, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de serviços gerais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site do Inbrasp, até o dia 20 de maio de 2026.

Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 a R$ 1.750,00. Leia o edital completo clicando aqui.

· Prefeitura de Amontada

A Prefeitura de Amontada está com 213 vagas abertas em dois concursos públicos, um voltado para cargos gerais e outro para cargos de professor.

Entre as vagas gerais, estão cargos como de secretário escolar, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e outros. Já para o magistério, as vagas vão desde ensino infantil até o fundamental, em diversas áreas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site do Instituto Consulpam, até 11 de junho. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 140.

Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 até R$ 3.603,57. Leia o edital das vagas gerais aqui e leia o edital dos cargos de magistério aqui.

· Câmara Municipal de Aracati

A Câmara Municipal de Aracati está com dois concursos públicos abertos para os cargos de assessor técnico (nível superior), auxiliar de manutenção, agente administrativo, copeiro, auxiliar de serviços gerais e motorista.

O edital oferece 17 vagas imediatas e para formação de cadastro reserva. Os salários iniciais vão de R$ 1.518,00 a R$ 3.742,00.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site do Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), até 9 de junho. A taxa de inscrição varia de R$ 120 a R$ 150.

CONCURSO SEFAZ

As inscrições para o concurso da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) começaram na última segunda-feira (27) e seguem até o dia 1º de junho. A inscrição deve ser realizada por meio do site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do concurso.

O edital publicação prevê a disponibilização de 100 vagas imediatas para o cargo de auditor-fiscal e 200 vagas para cadastro de reserva. A base inicial para os convocados será de R$ 16.136,64.

A taxa de inscrição custa R$ 230, com possibilidade de isenção para doadores de sangue, alunos de instituições públicas de ensino, pessoas com deficiência e candidatos cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos.

As provas – dividas em objetiva sobre conhecimentos gerais, objetiva sobre conhecimentos específicos e discursivas – serão aplicadas nos dias 1º e 2 de agosto

Programa de Jovens Talentos 2026 – Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o CIEE, abriu inscrições para o Programa de Jovens Talentos 2026, que oferece vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior na administração pública municipal. As inscrições são gratuitas, seguem abertas até 31 de dezembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo portal do CIEE.

Os estagiários recebem bolsa-auxílio de R$ 750 (ensino superior), R$ 550 (técnico) e R$ 450 (ensino médio), além de auxílio-transporte. A carga horária é de 4 horas diárias. Para participar, é preciso ter pelo menos 16 anos e estar regularmente matriculado em instituição reconhecida pelo MEC.

Fonte e imagem: Portal G1