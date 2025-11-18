Vídeo: Shakira levou Milan e Sasha à Première do filme ‘Zootopia 2’ e revelou o envolvimento dos filhos na animação

Em uma rara aparição pública ao lado dos filhos, a cantora Shakira prestigiou a première do filme “Zootopia 2” em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (13).

A artista compareceu ao evento acompanhada de Milan, de 12 anos, e Sasha, de 10, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. Em um momento de mãe coruja, Shakira publicou cliques da noite em suas redes sociais, derretendo-se pelos garotos.

“Que noite incrível na première de ‘Zootopia 2’, e na melhor companhia de todas! Espero que vocês amem esse filme do mesmo jeito que nós amamos!”, escreveu a cantora na publicação.

Shakira é uma das vozes da animação, dando vida à personagem Gazelle, que é uma espécie de “diva pop” dentro do mundo dominado pelos animais, durante uma entrevista a cantora revelou a participação de seus filhos na animação como coelinhos. Para a ocasião, o trio combinou os looks, utilizando a mesma paleta de cores tanto no vestido da cantora quanto nos ternos utilizados pelos meninos.

Curta, comente, compartilhe e siga para mais conteúdo:

Foto: Reprodução Instagram