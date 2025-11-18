terça-feira, novembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Shakira levou Milan e Sasha à Première do filme ‘Zootopia 2’ e revelou o envolvimento dos filhos na animação

Em uma rara aparição pública ao lado dos filhos, a cantora Shakira prestigiou a première do filme “Zootopia 2” em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (13).

A artista compareceu ao evento acompanhada de Milan, de 12 anos, e Sasha, de 10, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. Em um momento de mãe coruja, Shakira publicou cliques da noite em suas redes sociais, derretendo-se pelos garotos.

“Que noite incrível na première de ‘Zootopia 2’, e na melhor companhia de todas! Espero que vocês amem esse filme do mesmo jeito que nós amamos!”, escreveu a cantora na publicação.

Shakira é uma das vozes da animação, dando vida à personagem Gazelle, que é uma espécie de “diva pop” dentro do mundo dominado pelos animais, durante uma entrevista a cantora revelou a participação de seus filhos na animação como coelinhos. Para a ocasião, o trio combinou os looks, utilizando a mesma paleta de cores tanto no vestido da cantora quanto nos ternos utilizados pelos meninos.

Curta, comente, compartilhe e siga para mais conteúdo:

 Foto: Reprodução Instagram

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Instituto Equatorial lança segunda edição do Edital Diálogos com investimento de R$ 4 milhões para iniciativas sociais
Próximo artigo
Músico, compositor e ator, Jards Macalé morre aos 82 anos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,249FansLike
3,584FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315