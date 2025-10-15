quarta-feira, outubro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePRIMEIRA COLUNA
PRIMEIRA COLUNASEGURANÇA

Vídeo: torcedora do Paysandu é agredida no Mangueirão durante clássico Re‑Pa

Na noite da terça-feira (14), uma torcedora do Paysandu foi vítima de agressão nas dependências do Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão, durante a realização do clássico Re‑Pa, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a vítima é cercada por quatro mulheres vestidas com uniforme de uma torcida organizada do Clube do Remo. Nas imagens, a torcedora bicolor tem a blusa rasgada, ficando parcialmente despida, enquanto ninguém por perto intervém.

As agressões só cessaram com a chegada da sirene das forças policiais, que interrompeu a ação e garantiu a segurança da vítima. Apesar do episódio, a partida seguiu e o Remo venceu o Paysandu por 3 a 2.

A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades, que reforçam a importância da segurança nos estádios e da denúncia imediata de casos de violência entre torcedores, garantindo que episódios como este não se repitam.

Se inscreva no canal:

Imagem: Reprodução

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Vídeo: homem viraliza provando a segunda pimenta mais forte do mundo, a Trinidad Scorpion Moruga
Próximo artigo
Vídeo: maniçoba no pão? paraense inventa e bomba na internet!

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,240FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315