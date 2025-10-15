Vídeo: torcedora do Paysandu é agredida no Mangueirão durante clássico Re‑Pa

Na noite da terça-feira (14), uma torcedora do Paysandu foi vítima de agressão nas dependências do Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão, durante a realização do clássico Re‑Pa, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a vítima é cercada por quatro mulheres vestidas com uniforme de uma torcida organizada do Clube do Remo. Nas imagens, a torcedora bicolor tem a blusa rasgada, ficando parcialmente despida, enquanto ninguém por perto intervém.

As agressões só cessaram com a chegada da sirene das forças policiais, que interrompeu a ação e garantiu a segurança da vítima. Apesar do episódio, a partida seguiu e o Remo venceu o Paysandu por 3 a 2.

A ocorrência está sendo investigada pelas autoridades, que reforçam a importância da segurança nos estádios e da denúncia imediata de casos de violência entre torcedores, garantindo que episódios como este não se repitam.

Imagem: Reprodução