Vincular caso Master à direita é narrativa falsa, diz Flávio Bolsonaro

Senador participa de eventos da pré-campanha no Nordeste, neste final de semana

Helena Prestes, da CNN Brasil*, Luciana Amaral, da CNN Brasil, Brasília e João Pessoa

Em evento da pré-campanha em João Pessoa (PB), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o caso do Banco Master não pode ser vinculado à direita e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem propagado uma “narrativa falsa” para vincular o escândalo à parlamentares de oposição.

“Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro. A gente está vendo uma investigação avançar e mostrando que o ciclo muito próximo do Lula, muito próximo a ele, em especial na Bahia, com o senhor Jacques Wagner e o senhor Rui Costa. Essas pessoas é que estão no cerne do início desse grande esquema de roubalheira que está dando nojo a todo o país”, afirmou Flávio Bolsonaro em entrevista a jornalistas na chegada ao evento.

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Flávio também comentou a respeito da expectativa de um possível acordo de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

“Vamos esperar ver que as investigações que estão ocorrendo de forma séria e com uma polícia federal imparcial, finalmente, a verdade possa vir à tona. Nós esperamos que o Daniel Vorcaro faça sua delação e entregue tudo o que ele sabe”, disse Flávio.

Flávio esteve em João Pessoa, capital da Paraíba, neste domingo (22), com o objetivo de reforçar o nome dele no estado..No sábado (21), o pré-candidato esteve também em Natal, no Rio Grande do Norte. O objetivo de Flávio é reforçar a pré-candidatura entre os nordestinos em busca de diminuir os votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região – historicamente mais favorável ao petista do que ao bolsonarismo.

*Sob supervisão de Victor Labaki

Andressa Anholete/Agência Senado