Voa Brasil vende menos de 1% dos 3 mi de trechos disponíveis

O programa Voa Brasil vendeu cerca de 10 mil passagens para 67 destinos domésticos. O número representa menos de 1% das 3 milhões dos trechos disponíveis.

Os dados foram divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).

O Voa Brasil foi lançado há quase dois meses, em parceria entre o ministério e principais companhias aéreas do país. Por meio do programa, aposentados pelo INSS podem comprar passagens de no máximo R$ 200 por trecho.

O programa não envolve subsídio do governo.

Para comprar a passagem, o beneficiário não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. As informações são da revista Veja.

Fonte: Pleno News Foto: Rawpixel/Freepik