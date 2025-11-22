Academia anuncia que Guerreiras do K-Pop é elegível ao Oscar 2026

Produção da Netflix está na lista de animações que poderão concorrer à premiação

Gabriel Avila

Guerreiras do K-Pop, um dos grandes sucessos da Netflix em 2025, poderá concorrer ao Oscar 2026. O longa foi incluído na lista de animações elegíveis à próxima edição da premiação.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na última sexta-feira (21) listas de filmes elegíveis para disputar as categorias de Melhor Animação, Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. Para a alegria dos fãs das HUNTR/X, Guerreiras do K-Pop foi incluído e poderá disputar troféus.

A preocupação com a possível exclusão da animação da Netflix da premiação se deve ao fato de que ela já vai ficar de fora de uma das cerimônias do ano que vem. O longa está inelegível no BAFTA, premiação chamada de “Oscar britânico”, que considerou o lançamento da animação nos cinemas do país insuficiente para disputar prêmios. Um problema que parece não ter acontecido nos EUA, onde o longa passou por cinemas de Nova York, Los Angeles e San Francisco.

Vale notar que a lista de animações elegíveis para disputar o Oscar 2026 conta com 35 filmes, incluindo animes como Chainsaw Man – O Filme: Arco da Reze (2025) e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito (2025). Filmes da Pixar, como Elio (2025) e Zootopia 2 (2025) também poderão concorrer ao prêmio.

Tudo sobre Guerreiras do K-Pop

A trama de Guerreiras do K-Pop acompanha as HUNTR/X enquanto elas dividem seu tempo entre se apresentar para os fãs e caçar demônios – o problema é que, agora, os vilões também decidiram criar um grupo de k-pop (os Saja Boys) para competir com elas pela adoração do público.

No elenco de vozes em inglês, Ejae canta como Rumi, líder das HUNTR/X, enquanto Audrey Nuna e Rei Ami completam o grupo como Mira e Zoey, respectivamente. Elas dividem os papéis com as atrizes Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira) e Joo Ji-young (Zoey), que são as vozes faladas das personagens.

Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, Guerreiras do K-Pop ainda conta com nomes como Ahn Hyo-seop (Jinu), Yunjin Kim (Celine), Ken Jeong (Bobby), Lee Byung-hun (Gwi-ma) e Daniel Dae Kim (Healer Han) no elenco de vozes em inglês.

O filme se tornou um enorme sucesso na Netflix desde o seu lançamento, eventualmente alcançando o topo da lista de longas-metragens – e, depois, conteúdos como um todo – mais vistos da história da plataforma. “Golden”, “Your Idol”, “Soda Pop” e outras canções da trilha sonora entraram em paradas de sucesso nos EUA e ao redor do mundo.

Guerreiras do K-Pop segue disponível para streaming na Netflix. O filme tem uma continuação em pré-produção, com previsão de lançamento para 2029.